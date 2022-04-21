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Поисковик DuckDuckGo начал исключать Google AMP из загрузки, перенаправляя на исходные сайты

Поисковик DuckDuckGo начал исключать Google AMP из загрузки, перенаправляя на исходные сайты

Поисковая система DuckDuckGo анонсировала обновление для своих расширений и приложений, которые начали защищать пользователей от отслеживания со стороны технологии Google AMP (Accelerated Mobile Pages).

«Когда вы загружаете или делитесь страницей Google AMP…, вместо версии AMP будет использоваться исходная веб-страница издателя».

DuckDuckGo

AMP будет блокироваться в приложениях для Android, iOS и Mac, а также расширениях для браузеров Chrome и Firefox

Поисковик дополнительно представил бета-версию своего собственного браузера для Mac. Он автоматически удаляет всплывающие окна с cookies, блокирует трекеры соцсетей и, в том числе, перенаправляет со страниц AMP на оригинальные сайты.

Изначально AMP создавался для ускорения загрузки версий веб-страниц для мобильных устройств. Разработчики с опаской отнеслись к технологии, считая, что Google отдавал приоритет страницам AMP в выдаче поиска.

В Google это отрицают, утверждая, что AMP — это «платформа с открытым исходным кодом, разработанная совместно с издателями и техническими компаниями как способ ускорить загрузку веб-контента».

Создатели защищенного браузера Brave также анонсировали функцию De-AMP, которая также будет перенаправлять пользователей с мобильных страниц на основные версии сайтов.

Google отказывается от контроля над стандартом AMP


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