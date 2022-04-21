Поисковик DuckDuckGo начал исключать Google AMP из загрузки, перенаправляя на исходные сайты

Поисковая система DuckDuckGo анонсировала обновление для своих расширений и приложений, которые начали защищать пользователей от отслеживания со стороны технологии Google AMP (Accelerated Mobile Pages).

«Когда вы загружаете или делитесь страницей Google AMP…, вместо версии AMP будет использоваться исходная веб-страница издателя». DuckDuckGo

NEW: our apps & extensions now protect against Google AMP tracking. When you load or share a Google AMP page anywhere from DuckDuckGo apps (iOS/Android/Mac) or extensions (Firefox/Chrome), the original publisher’s webpage will be used in place of the Google AMP version. — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022

AMP будет блокироваться в приложениях для Android, iOS и Mac, а также расширениях для браузеров Chrome и Firefox

Поисковик дополнительно представил бета-версию своего собственного браузера для Mac. Он автоматически удаляет всплывающие окна с cookies, блокирует трекеры соцсетей и, в том числе, перенаправляет со страниц AMP на оригинальные сайты.

Изначально AMP создавался для ускорения загрузки версий веб-страниц для мобильных устройств. Разработчики с опаской отнеслись к технологии, считая, что Google отдавал приоритет страницам AMP в выдаче поиска.

В Google это отрицают, утверждая, что AMP — это «платформа с открытым исходным кодом, разработанная совместно с издателями и техническими компаниями как способ ускорить загрузку веб-контента».

Создатели защищенного браузера Brave также анонсировали функцию De-AMP, которая также будет перенаправлять пользователей с мобильных страниц на основные версии сайтов.