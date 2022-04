Поисковик DuckDuckGo начал исключать Google AMP из загрузки, перенаправляя на исходные сайты

Поисковая система DuckDuckGo анонсировала обновление для своих расширений и приложений, которые начали защищать пользователей от отслеживания со стороны технологии Google AMP (Accelerated Mobile Pages).

NEW: our apps & extensions now protect against Google AMP tracking. When you load or share a Google AMP page anywhere from DuckDuckGo apps (iOS/Android/Mac) or extensions (Firefox/Chrome), the original publisher’s webpage will be used in place of the Google AMP version.

