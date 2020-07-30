Полиция увеличивает количество участков, где скорость контролируется патрульными с помощью приборов TruCAM

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Как заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в скором времени в Украине увеличат количество участков на дорогах с радарами TruCAM.

«Наряду с камерами автоматической фиксации нарушений мы продолжаем использовать мобильные приборы TruCAM, ведь, как показывает международная практика, большая эффективность в контроле за скоростью движения достигается только в сочетании методов измерения», — сообщил Алексей Билошицкий.

Он добавил, что с 29 июля появится ещё 43 новых и будет расширено 5 уже существующих участков, где патрульные будут измерять скорость движения автомобилей приборами TruCAM. Карту и перечень мест их размещения можно изучить на сайте патрульной полиции.

При этом заместитель начальника Департамента патрульной полиции заявляет, места для установки приборов измерения представляют собой аварийно-опасные участки автодорог и в места концентрации ДТП, совершённых по причине превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины разместят 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 252 участках.

«Наша цель — предотвратить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге», — заявил Алексей Билошицкий и призвал водителей придерживаться ПДР и быть осторожными на дорогах.

По его словам, об использовании приборов измерения скорости водителей будут предупреждать дорожные знаки, а в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включёнными синими проблесковыми маячками.

Источник: Facebook