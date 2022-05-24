Полноценный трейлер «Тор: Любовь и гром» показал главного злодея — Горра Убийцу богов в исполнении Кристиана Бэйла

В 2022 году поклонники Marvel получили два из шести обещанных проекта кинематографической вселенной. «Лунный рыцарь» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» многие уже посмотрели, и сейчас студия выпустила первый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Видео вышло во время четвертой игры финала Восточной конференции НБА.

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Тайка Вайтити повторно выступает в качестве режиссера после дебюта в Marvel в 2017 году c фильмом «Тор: Рагнарёк». Новозеландский режиссер также повторно исполнит роль Корга.

Натали Портман возвращается в КВМ, чтобы сыграть Джейн Фостер после долгого отсутствия. Фостер обретет силу Тора, чтобы стать достойной владеть Мьёльниром. Это сделает ее Могучим Тором и ключевым персонажем фильма.

В фильме Тор: Любовь и гром Кристиан Бэйл исполнит роль Горра Убийцы богов, главного злодея фильма. Также появится и Рассел Кроу, который сыграет роль Зевса.

Команда Стражей Галактики, включая Криса Пратта, Карен Гиллан, Пом Клементьефф, Дэйва Баутисту, Брэдли Купера и Вина Дизеля, возвращается, чтобы присоединиться к Крису Хемсворту. Также вернутся Тесса Томпсон в роли Валькирии и Джейми Александр в роли Леди Сиф.

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Фильм, судя по обоим трейлерам, продолжает тон Вайтити, который был огромным контрастом по сравнению с первыми двумя фильмами серии.

«Тор: Любовь и гром» запланирован к выходу в прокат на 8 июля 2022 года.