«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стал самым успешным дебютом года, собрав за уикенд $450 млн

Доктор Стрэндж только в кинотеатрах Северной Америки за выходные собрал $185 млн, подтвердив кассовое господство кинематографической вселенной Disney Marvel.

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Эти кассовые сборы стали 11-ми по величине премьерными выходными в истории. «Доктор Стрэндж 2» стал самым успешным премьерным уик-эндом 2022 года, а также вторым по величине дебютом за всю историю COVID-19. До этого уикенда «Бэтмен» держал рекорд дебютного уикенда года с $134 млн. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» по-прежнему остается самым большим дебютным уикендом пандемии (и вторым по величине в истории) с $260 млн.

Новый «Доктор Стрэндж» возвращает рекорды для Marvel после релизов времен COVID, когда «Черная вдова» дебютировала с $80 млн., «Шан-Чи и Легенда десяти колец» с $75 млн. и «Вечные» с $71 млн. Из-за пандемии и других непредвиденных обстоятельств эти части не дотянули до своих предшественников по количеству проданных билетов.

За пределами США «Доктор Стрэндж 2» фильм заработал $265 млн. на 49 территориях, достигнув общей мировой суммы в $450 млн. Поскольку фильм вряд ли будет идти в Китае, России и частично Украине, создатели рассчитывают на повторные просмотры зрителей по всему миру, чтобы перешагнуть заветную отметку в $1 млрд. Только «Человек-паук: Домой пути нет» смог преодолеть этот рубеж в ковидную эпоху.

В прокате США продолжение «Доктора Стрэнджа» за один день превзошло все кассовые сборы своего предшественника. Только в пятницу «Мультивселенная безумия» собрала $90 млн, в то время как первая часть 2016 года принесла $85 млн с пятницы по воскресенье. Билеты на фильмы Marvel часто раскупают заранее, потому что фанаты хотят увидеть фильм одними из первых, пытаясь избежать спойлеров. Скорей всего сиквел быстро обойдет по кассовым сборам оригинальный фильм, который закончил прокат с $232 млн. на внутреннем рынке и $677 млн. на мировом.

Фильм «Доктор Стрэндж 2» является продолжением кассового фильма Sony «Человек-паук: Домой пути нет», который собрал $1,89 млрд. по всему миру. Благодаря приключениям Питера Паркера в качестве «разогрева», а также маркетинговой машине Disney, усиленно рекламирующей несколько неожиданных камео, «Доктор Стрэндж» мог и не заинтересовать большую аудиторию, поскольку франшиза теперь захватывает и малый экран на Disney Plus, такие, как «ВандаВижен» и «Что если..?».

Экраны Imax, 3D и другие премиум-форматы также способствовали росту валовых сборов фильма, производство которого обошлось в 200 миллионов долларов, не считая огромных маркетинговых затрат. По данным Disney, 36% от общего объема продаж билетов в кассе пришлось на премиум-форматы. С $33 млн только от IMAX, «Доктор Стрэндж» входит в десятку лучших мировых премьерных уик-эндов компании.

Снял фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Сэм Рэйми, создатель оригинальной трилогии «Человек-паук» c Тоби Магуайером. Фильм начинается с того, что нейрохирург-колдун в исполнении Бенедикта Камбербэтча произносит опасное заклинание, которое заставляет его отправиться в путешествие в мультивселенную, чтобы столкнуться с новым таинственным противником и альтернативными версиями самого себя. Вместе с Камбербэтчем в фильме снимаются Чиветель Эджиофор в роли Карла Мордо, Элизабет Олсен в роли Ванды Максимофф, также известной как Алая Ведьма, Бенедикт Вонг в роли Вонга и Сочил Гомес в роли Америки Чавес, подростка, способного путешествовать между измерениями.