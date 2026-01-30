Половина разработчиков считают ИИ вредным для игр — на 20% больше, чем два года назад

Более 50% разработчиков игр сейчас считают, что генеративный ИИ вредит индустрии. Это резкий скачок по сравнению с ситуацией двухлетней давности. Впрочем, последний опрос показал, что руководители значительно чаще пользуются генеративным ИИ, чем их сотрудники.





Согласно опросу разработчиков игр, опубликованному GDC — ежегодной отраслевой конференцией, которая состоится в марте в Сан-Франциско, — 33% профессионалов геймдева все еще используют генеративный ИИ в своей работе. Этот показатель почти не изменился с 2021 года, когда GDC сообщала о 31%, однако отношение к технологии существенно изменилось. В этом году 52% из более 2300 респондентов заявили, что «считают генеративный ИИ таким, что негативно влияет на игровую индустрию», отмечает автор отчета Бет Элдеркин.

Для сравнения: два года назад так считали лишь 18%, а в прошлом году — 30%. Противоположное мнение — что генеративный ИИ полезен для индустрии — разделяют лишь 7% респондентов в этом году, что меньше 13% в прошлом году. Наименее склонны одобрять генеративный ИИ те, от кого этого и ожидали: художники, дизайнеры, сценаристы и программисты. Те, кто пользуется ИИ активнее всего, также вполне предсказуемы. С тех пор как руководители компаний начали активно продвигать эту технологию как «эликсир продуктивности», скептики предполагали, что именно управленческая верхушка чаще полагается на чатботов. Результаты опроса GDC подтверждают эту гипотезу.

«Уровень использования среди бизнес-специалистов (58%) значительно превышает показатели большинства других профессий. Топ-менеджмент (47%) пользуется инструментами ИИ чаще, чем сотрудники низших уровней (29%). Руководители студий (36%) находятся между этими двумя группами», — говорится в отчете.

Генеративный ИИ — это очень широкая категория программного обеспечения, поэтому стоит уточнить: среди 33%, которые заявили, что пользуются им, большинство не имеет в виду создание внутриигровых ассетов, подобных тем, что уже появляются, например, в Call of Duty. Самые распространенные способы использования ИИ — исследования и брейншторминг (81%), офисная работа вроде ответов на электронные письма (47%), помощь с кодингом (47%) и прототипирование (35%).





Отчет GDC также содержит подборку цитат анонимных респондентов. Один из сторонников генеративного ИИ назвал критику технологии «моральной паникой», а другой пошел еще дальше, заявив, что он «сознательно работает над платформой, которая оставит всех разработчиков игр без работы» и позволит детям самостоятельно формировать и управлять собственным контентом. Другие высказывались менее резко.

«Я использую ИИ, чтобы помогать себе с управлением проектами. Как нейродивергентному человеку, мне сложно разбивать большие идеи на управляемые мелкие задачи. Для такой помощи ИИ отлично подходит», — отметил один из респондентов.

В то же время противники генеративного ИИ характеризуют его как технологию, «построенную на воровстве и плагиате», создающую «пережеванный гибрид всего, что было раньше».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Я скорее уйду из индустрии, чем буду использовать генеративный ИИ», — заявил руководитель направления игрового дизайна из Великобритании.

Некоторые высказываются более радикально:

«У нас есть неписаное правило: если кто-то из нас предлагает использовать GenAI в какой-либо работе, можно считать, что его ассимилировало «Нечто», и его следует сжечь заживо вместе с Куртом Расселом», — пошутил консультант по игровому дизайну из США.

Разработчик Baldur’s Gate 3, студия Larian, недавно столкнулась с критикой в отношении своего имиджа как бастиона «классического творчества» после того, как сообщила об использовании ИИ для идей, прототипирования и бизнес-процессов.

Источник: PCgamer.com