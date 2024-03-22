CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообещал полностью сгенерированные ИИ игры через 10 лет

В последние годы искусственный интеллект научился быстро создавать качественные изображения и короткие видеоролики. Однако что касается наших игр, большинство инноваций ограничиваются улучшением и расширением созданного людьми содержания. Это может измениться в следующее десятилетие, если последние прогнозы Дженсена Хуанга оправдаются. Глава NVIDIA считает, что до старта игр, полностью созданных искусственным интеллектом, останется менее 10 лет.

Хуанг провел сессию вопросов и ответов на NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) после рассказа о Blackwell и искусственном интеллекте. Он представил собственное представление о будущем поколении ИИ в играх в ответах на вопросы Tom’s Hardware. Когда его спросили, насколько мы близки к миру, где каждый пиксель генерируется в реальном времени, и каково его видение игр в этом пространстве, он ответил:

«Я думаю, что до этого осталось менее десяти лет… Через пять лет вы, вероятно, окажетесь прямо в центре [игры], где все меняется в режиме реального времени, и все говорят: «О, посмотрите, это происходит». … Вероятно, мы уже два года [движемся] в этом [направлении]. Поэтому я бы сказал, что в течение следующих 5-10 лет, где-то в это время, это в основном произойдет».

Пользователю может показаться, что компьютеры прямо сейчас создают игры перед глазами, но на самом деле это результат процесса визуализации и растеризации. Игры, созданные искусственным интеллектом, будут совершенно другим процессом, который, вероятно, будет сильно зависеть от аппаратного обеспечения.

Нынешние самые мощные видеокарты RTX 4090 не очень подходят для генерации игр с помощью искусственного интеллекта в реальном времени — для создания даже одного видео, сгенерированного ИИ, в настоящее время требуется много графических процессоров и времени для вычислений.

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Источник: PC Gamer

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