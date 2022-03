Поляки создали сайт с базой российских телефонов для преодоления путинской цензуры

Польские программисты создали сайт, который помогает всему миру доносить информацию про войну в Украине до россиян.

База из 20 млн номеров мобильных телефонов и примерно 140 миллионов адресов электронной почты позволяет отсылать адресные сообщения. Сайт предназначен для западных пользователей не владеющих русским языком, потому сразу генерируются сообщения на русском для рассылки по разным мессенджерам.

Who are we? Just an anonymous people… Why are we? To #fightforUkraine ✌️✌️✌️#OpRussia #UkraineUnderAttaсk #UkraineRussianWar pic.twitter.com/mgYaiP7eT2

— squad303 (@squad3o3) March 6, 2022