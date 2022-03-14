Поляки создали сайт с базой российских телефонов для преодоления путинской цензуры

Польские программисты создали сайт, который помогает всему миру доносить информацию про войну в Украине до россиян.

База из 20 млн номеров мобильных телефонов и примерно 140 миллионов адресов электронной почты позволяет отсылать адресные сообщения. Сайт предназначен для западных пользователей не владеющих русским языком, потому сразу генерируются сообщения на русском для рассылки по разным мессенджерам.

Разработчики из Squad303 запустили сайт 6 марта, и, как сообщает The Wall Street Journal, люди со всего мира уже отправили почти 7 млн текстовых сообщений и 2 млн электронных писем на русском языке, а также бесчисленное количество изображений и видео с места конфликта.

«Наша цель состояла в том, чтобы прорваться через путинскую цифровую стену цензуры и убедиться, что россияне не полностью отрезаны от мира и реальности того, что россия делает в Украине» Squad303

Проект Squad303 был назван в честь 303-й истребительной эскадрильи Королевских ВВС, где служили польские летчики. Эскадрилья прославилась в Британии, как самая результативная: летчики сбили наибольшее количество самолетов Люфтваффе.

The Wall Street Journal рассказывает, что с помощью сайта удалось пообщаться с 25-летним студентом юридического факультета из Москвы. Он рассказал, что выступает против войны, но не планирует протестовать из-за страха.