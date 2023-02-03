Полиция Испании арестовала CEO Bitzlato по подозрению в отмывании денег: конфискованы цифровые активы, наличные деньги и имущество на сумму $19,8 млн

2 февраля испанские правоохранители задержали генерального директора, руководителя отдела продаж и директора по маркетингу криптобиржи Bitzlato. В общей сложности совместными усилиями полиции Франции, Португалии, Кипра и США арестованы шесть граждан россии и Украины, руководившие обменом криптовалют.

По словам испанской полиции, анонимность биржи позволила ей стать платформой для преступных организаций, отмывающих деньги с помощью криптовалюты. Власти конфисковали 18 миллионов евро (19,8 миллиона долларов) в цифровых активах, фиатных деньгах и имуществе (автомобили, смартфоны и т.д.), а также заблокировали более 100 счетов для обмена.

Двумя днями ранее соучредитель Bitzlato Антон Шкуренко заявил, что 50% хранящихся в кошельках криптобиржи биткоинов могут быть выведены — как только биржа перезапустится. Ранее следователи изъяли 35% средств пользователей, хранившихся в Bitzlato. Также Шкуренко заявил, что новая криптобиржа будет базироваться в россии — «вне досягаемости правоохранительных органов».

18 января в Майами задержали основного акционера и соучредителя Bitzlato, россиянина Анатолия Легкодымова. Министерство юстиции США заявило, что криптобиржа не соблюдала правил «Знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег. В тот же день веб-сайты Bitzlato заблокировали, а часть обменных средств изъяли.

Биржа, по словам прокуроров, обменяла более $700 миллионов в криптовалюте с Hydra Market — «незаконным онлайн-рынком наркотиков, украденной финансовой информации, фальшивых документов и служб отмывания денег», который правоохранители США и Германии закрыли в апреле 2022 года.

Источник: Cointelegraph