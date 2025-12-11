Пользователи Google смогут транслировать видео на экстренный номер спасателей

Google запускает функцию Android Emergency Live Video, которая позволяет передавать видео с камеры спасателям в режиме реального времени. Теперь, когда пользователь звонит или отправляет SMS (если такая опция доступна) на экстренный номер своей страны с Android-устройства, диспетчер может отправить запрос на трансляцию видео, если посчитает, что «видеть ситуацию будет полезно и это безопасно».

Видео позволяет оперативно оценить происходящее и быстрее направить соответствующие службы. Это может помочь диспетчеру, например, провести человека через выполнение CPR или других жизненно важных действий. Пользователь сам решает, предоставлять ли доступ к видео («Поделиться» или «Нет, спасибо»). Google подчеркивает, что функция «зашифрована по умолчанию».

«В чрезвычайной ситуации важна каждая секунда. Но иногда сложно точно описать, что происходит, особенно когда вы находитесь в стрессе или опасности. Будь то ДТП, или медицинский кризис, или быстро распространяющийся лесной пожар — возможность показать спасателям, что происходит, может изменить все», — объясняет Google.

После включения трансляция открывается в окне «картинка в картинке», которое можно развернуть. В любой момент доступна кнопка «Прекратить трансляцию». Также можно включить фонарик или переключиться на фронтальную камеру. Спасательные службы смогут просматривать и записывать видео через камеру пользователя в течение события.

Emergency Live Video начинает разворачиваться с сегодняшнего дня «по всей территории США» на Android 8+ с имеющимися Google Play services. Функция также доступна в «отдельных регионах Германии и Мексики». Google говорит, что тесно сотрудничает с организациями общественной безопасности по всему миру, чтобы расширить эту возможность, и предлагает партнерскую документацию для тех, кто хочет присоединиться к внедрению.

В Google отмечают, что внедрение Emergency Live Video зависит от готовности местных служб экстренной помощи и технической инфраструктуры, поэтому пока функция доступна только в отдельных странах и расширяется постепенно. Компания будет сотрудничать с государственными и региональными операторами для адаптации сервиса под их протоколы безопасности и работы с данными.

Google подчеркивает, что все элементы передачи видео проходят через защищенные каналы, а решение об обработке и возможном хранении материалов принимают сами экстренные службы в соответствии с локальным законодательством. Ожидается, что дальнейшее развертывание функции будет происходить поэтапно по мере того, как страны будут интегрировать ее в свои системы реагирования.

