Пользователи Google смогут транслировать видео на экстренный номер спасателей

Шадрин Андрей

Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників

Google запускает функцию Android Emergency Live Video, которая позволяет передавать видео с камеры спасателям в режиме реального времени. Теперь, когда пользователь звонит или отправляет SMS (если такая опция доступна) на экстренный номер своей страны с Android-устройства, диспетчер может отправить запрос на трансляцию видео, если посчитает, что «видеть ситуацию будет полезно и это безопасно».

Видео позволяет оперативно оценить происходящее и быстрее направить соответствующие службы. Это может помочь диспетчеру, например, провести человека через выполнение CPR или других жизненно важных действий. Пользователь сам решает, предоставлять ли доступ к видео («Поделиться» или «Нет, спасибо»). Google подчеркивает, что функция «зашифрована по умолчанию».

«В чрезвычайной ситуации важна каждая секунда. Но иногда сложно точно описать, что происходит, особенно когда вы находитесь в стрессе или опасности. Будь то ДТП, или медицинский кризис, или быстро распространяющийся лесной пожар — возможность показать спасателям, что происходит, может изменить все», — объясняет Google.

После включения трансляция открывается в окне «картинка в картинке», которое можно развернуть. В любой момент доступна кнопка «Прекратить трансляцию». Также можно включить фонарик или переключиться на фронтальную камеру. Спасательные службы смогут просматривать и записывать видео через камеру пользователя в течение события.

Фото: 9to5google.com

Emergency Live Video начинает разворачиваться с сегодняшнего дня «по всей территории США» на Android 8+ с имеющимися Google Play services. Функция также доступна в «отдельных регионах Германии и Мексики». Google говорит, что тесно сотрудничает с организациями общественной безопасности по всему миру, чтобы расширить эту возможность, и предлагает партнерскую документацию для тех, кто хочет присоединиться к внедрению.

В Google отмечают, что внедрение Emergency Live Video зависит от готовности местных служб экстренной помощи и технической инфраструктуры, поэтому пока функция доступна только в отдельных странах и расширяется постепенно. Компания будет сотрудничать с государственными и региональными операторами для адаптации сервиса под их протоколы безопасности и работы с данными.

Фото: 9to5google.com

Google подчеркивает, что все элементы передачи видео проходят через защищенные каналы, а решение об обработке и возможном хранении материалов принимают сами экстренные службы в соответствии с локальным законодательством. Ожидается, что дальнейшее развертывание функции будет происходить поэтапно по мере того, как страны будут интегрировать ее в свои системы реагирования.

Напоминаем. что недавно Google ввел запись звонков в смартфонах линейки Pixel 6 и выше, сделал два режима перевода в Google Translate (быстрый и продвинутый) и добавил черно-белый режим к Google Maps на Android для экономии аккумулятора.

Источник: 9to5google.com

