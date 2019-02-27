Порошенко намекнул, что 5G в Украине может появиться раньше, чем мы ожидаем

На вчерашней почти полуторачасовой встрече президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями украинской IT-индустрии обсуждался не только скандальный законопроект Минсоцполитики, касающийся ФЛП на едином налоге, но и другие не менее интересные вопросы, имеющие непосредственное отношение к тематике нашего сайта. Говоря конкретнее, в ходе беседы затронули темы кибербезопасности в армии и защиту компьютерных систем Центральной избирательной комиссии, а также… 5G в Украине.

Как было отмечено на встрече президентом без IT-специалистов в армии обеспечить надежную защиту невозможно, поэтому обеспечение информационной безопасности является одним из приоритетных направлений. Также президент с премьером рассказали, что СНБО вместе с СБУ, Нацполицией и американскими партнерами разработали механизмы защиты Центральной избирательной комиссии, призванные предотвратить любые попытки сорвать или повлиять на результаты грядущих выборов. Они упомянули о DDOS-атаках со стороны РФ, которые были успешно отражены на этой неделе, и состоявшейся на днях в Одессе встрече с представителями вооруженных сил США и Госдепа, посвященной обсуждению дальнейшего сотрудничества в области кибербезопасности.



Что касается 5G в Украине, понятно, что пока что не называются даже ориентировочные сроки, когда в нашей стране могут появиться сотовые сети пятого поколения. Но президент дал ясно понять, что правительство активно работает в этом направлении с целью обеспечить запуск сетей 5G как можно скорее. Означает ли это, что скоро мы можем ждать соответствующих анонсов?

«Когда в 2014 году я был избран президентом, у нас не было мобильной связи третьего поколения. Никак не могли организовать прозрачную процедуру конкурса и аукционы. Сейчас уже есть и третье, и четвертое поколение связи, есть и аукцион Prozorro, и деньги в бюджет поступили. И пятое готовим. На сегодняший день нам очень нужны эти инструменты для того, чтобы не было такого места в Украине, где не было бы интернета. Я и Владимир Борисович делаем все для того, чтобы в самый короткий срок в Украине всюду был скоростной интернет. Это будет и новая украинская школа, где будет интернет, и программы сельской телемедицины, и электронное госуправление в сельсоветах. Оно с одной стороны будет иметь антикоррупционный эффект, а с другой — повысит эффективность госуправления». Петр Порошенко, президент Украины.



Увы, формулировка, как можно видеть, очевидного ответа на этот вопрос не дает. Но если все действительно так, и правительство действительно заинтересовано в запуске сетей 5G, то, возможно, они появятся раньше, чем мы думаем?

Источник: Liga.net