Новости Авто 03.09.2025 comment views icon

Портрет "украинского электроводителя" за ПриватБанком: 40-летний женатый предприниматель, который берет авто в кредит на 5 лет

ПриватБанк создал портрет среднестатистического владельца электромобиля в Украине, ссылаясь на собственную статистику кредитования. Необычно, но интересно глянуть, что из этого получилось.

Общая картина следующая: это мужчина в возрасте 40 лет, предприниматель и женатый, который выбирает кредит на 5 лет.

Согласно данным ПриватБанка, на сегодня каждое пятое новое авто, которое украинцы покупают в кредит, это электромобиль. Среди самых популярных моделей — BYD, Honda, VW, Zeekr и Audi.

  • Чаще всего электромобили в кредит берут женатые мужчины (60%). И в основном, это предприниматели (52%), тогда как наемные работники все еще склоняются к бензину (62%).
  • Почти половина покупателей электромобилей в кредит (43%) — люди в возрасте от 36 до 40 лет. Похоже, именно эта категория наиболее открыта к инновациям и экономии.
  • Кредит на 5 лет — самый популярный. Люди выбирают минимальный платеж с небольшим влиянием на семейный бюджет.

Также в отчете отмечают, что каждое восьмое новое авто на обычном топливе и каждый девятый электроавтомобиль в Украине покупается в кредит от ПриватБанка.

Напомним, что ранее мы рассказывали о «скандальном» выходе из беты маркетплейса от monobank. Гороховский запустил «10% скидки на все», а впоследствии заявил о давлении на реселлеров, которых бренды якобы заставляют снимать товары с онлайн-витрины.

arrow left
arrow right
