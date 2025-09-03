Портрет "украинского электроводителя" за ПриватБанком: 40-летний женатый предприниматель, который берет авто в кредит на 5 лет

ПриватБанк создал портрет среднестатистического владельца электромобиля в Украине, ссылаясь на собственную статистику кредитования. Необычно, но интересно глянуть, что из этого получилось.

Общая картина следующая: это мужчина в возрасте 40 лет, предприниматель и женатый, который выбирает кредит на 5 лет.

Согласно данным ПриватБанка, на сегодня каждое пятое новое авто, которое украинцы покупают в кредит, это электромобиль. Среди самых популярных моделей — BYD, Honda, VW, Zeekr и Audi.

Чаще всего электромобили в кредит берут женатые мужчины (60%). И в основном, это предприниматели (52%), тогда как наемные работники все еще склоняются к бензину (62%).

Почти половина покупателей электромобилей в кредит (43%) — люди в возрасте от 36 до 40 лет. Похоже, именно эта категория наиболее открыта к инновациям и экономии.

Кредит на 5 лет — самый популярный. Люди выбирают минимальный платеж с небольшим влиянием на семейный бюджет.

Также в отчете отмечают, что каждое восьмое новое авто на обычном топливе и каждый девятый электроавтомобиль в Украине покупается в кредит от ПриватБанка.

