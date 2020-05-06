Пошаговая стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg от киевской студии Starni Games выйдет в Steam 22 мая 2020 г.

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Киевская студия Starni Games объявила дату выхода своей новой игры. Пошаговая военная стратегия Strategic Mind: Blitzkrieg появится на площадках Steam и GOG уже 22 мая 2020 г.

Strategic Mind: Blitzkrieg – уже третья пошаговая стратегия студии Starni Games на тему Второй мировой войны. Первая игра, посвященная Европейскому театру военных действий Panzer Strategy вышла 31 августа 2018 г. и собрала в целом позитивные отзывы пользователей. Второй проект, Strategic Mind: The Pacific, посвященный, как понятно из названия, Тихоокеанскому ТВД вышел 25 октября 2019 г. и оценен игроками еще лучше.

В новой игре разработчики возвращаются в Европу, но Blitzkrieg не станет просто перелицовкой Panzer Strategy с учетом механик, появившихся в Strategic Mind: The Pacific – это игра намного больше и глубже предшественниц.

Прохождение кампании за Германию, состоящей из двадцати крупных боевых операций, займет у игроков около 80 часов. Среди исторических достоверных операций сражений будет и несколько альтернативных, позволяющих оценить возможные варианты развития истории. Как и предыдущие проекты студии, игра разрабатывается с использованием Unreal Engine, что позволяет добиться одного из лучших в данном сегменте уровней графики. Сюжетная составляющая исторической кампании раскрывается с помощью многочисленных кинематографических роликов с участием хорошо известных любителям истории персонажей, снятых с использованием технологии захвата движений и фотосканирования. Всего в игре около 90 минут озвученного видео, что очень необычно для пошаговых стратегий.

С точки зрения геймплея Blitzkrieg – это классическая пошаговая wargame с некоторыми интересными нововведениям. Хочется отметить такие фишки как развитая система апгрейда и оснащения юнитов, модульная схема надводных кораблей, система подвоза припасов и транспортировки подразделений, ролевые способности командующего и его штаба, система героев, которые могут быть привязаны к определенным юнитам и т.д.

Игроки смогут оценить Strategic Mind: Blitzkrieg уже 22 мая 2020 г., когда стратегия выйдет на Steam и GOG.com. Стоимость игры для Украины составит 499 грн.