Новости Технологии 16.01.2026 comment views icon

После 3D V-Cache: патент AMD раскрыл детали 3D L2-кэша процессоров Ryzen

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Після 3D V-Cache: патент AMD розкрив деталі 3D L2-кешу процесорів Ryzen

Еще в начале 2021 года появились первые слухи о новом типе кэш-памяти, над которым работала AMD. Окончательно компания представила эту технологию в середине года на Computex 2021, дав ей название 3D V-Cache. Речь идет о вертикально скомпонованном кэше последнего уровня, который позволяет разместить значительно больший объем памяти на минимальной площади кристалла.

Сейчас AMD использует второе поколение 3D V-Cache, а на выставке CES 2026 компания представила процессор Ryzen 7 9850X3D, который назвала самым быстрым игровым процессором в мире.

В архитектуре Zen кэш последнего уровня соответствует L3, однако новый патент свидетельствует, что AMD решила пойти дальше и обратить внимание на L2-кэш. Документ указывает, что компания экспериментирует с вертикальным стекированием кэша второго уровня, чтобы получить еще более высокую производительность и лучшую энергоэффективность в будущих процессорах Ryzen X3D.

AMD подала патент на технологию под названием Balanced Latency Stacked Cache. Эта конструкция направлена на уменьшение задержек доступа к кэш-памяти и дальнейшее снижение энергопотребления. По сравнению с классическими процессорами без 3D-кэша, планарные решения имеют более высокие задержки и большие энергетические затраты, что напрямую влияет на быстродействие и эффективность.

Після 3D V-Cache: патент AMD розкрив деталі 3D L2-кешу процесорів Ryzen

Согласно описанию патента, новый дизайн 3D L2-кэша позволяет уменьшить задержку доступа к стандартному L2-кэшу объемом 1 МБ с 14 тактов до 12 тактов. На первый взгляд, разница кажется незначительной, однако в проектировании процессоров даже несколько сэкономленных тактов существенно влияют на конечную производительность и энергоэффективность. Для понимания масштаба: типичный L2-кэш имеет задержку в диапазоне 10-50 тактов, так что заявленные показатели выглядят очень конкурентно.

Патент также объясняет техническую реализацию. Стекированные кристаллы соединяются с помощью сквозных кремниевых соединений (TSV) или контактных переходов (BPV) для вертикального обмена данными между слоями. Эти соединения проходят через центральную часть кристаллов, что сокращает длину сигнальных путей. Такой подход формирует симметричную, сбалансированную структуру, которая обеспечивает одинаковое время доступа к данным на всех уровнях кэша. Именно этим и объясняется название Balanced Latency Stacked Cache.

В то же время патент пока находится на стадии рассмотрения. Сам факт его подачи не гарантирует появление технологии в серийных продуктах. Теоретические расчеты не всегда полностью воспроизводятся в реальных процессорах, поэтому окончательные результаты будут зависеть от практической реализации.

Спецпроекты
Як у 2026-му оцінювати рішення з кіберзахисту: практичні поради для бізнесів
WhiteBIT інвестує в таланти: як потрапити у безплатну Global Talent Program для Web3-фахівців

Источник: neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Снова кирпич вместо NVIDIA RTX 5080 в коробке — магазин отказался предоставить замену
NVIDIA RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT встретили Новый год "салютом" из разъемов питания — тем временем модер нашел безопасный кабель
Этот комплект памяти DDR5 стоит больше, чем спортивное авто
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Gigabyte заменила термогель, вытекающий из видеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 получила термопрокладки
Два двойных башенных кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 снизили температуру на 35°C — новый мод TrashBench
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг устроит "обед на триллион долларов" и торжественный старт тайваньской штаб-квартиры
NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060
NVIDIA "пожирает" LPDDR5X: в 2026 году ожидается двойное подорожание памяти, пострадают и бюджетные смартфоны
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
Большая неудача "Черной пятницы": NVIDIA GTX 1060 за $5 коварно разочаровала счастливчика
AMD повысила цены на процессоры и видеокарты: от +$20 и выше
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
Micron закрывает Crucial, чтобы сосредоточиться на ИИ — SSD и память исчезнут уже в феврале
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Corsair отменила заказ на ПК за $3500 и повысила цену — клиент добился скидки, а покупателям 48 ГБ DDR5 за $240 не повезло
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Сравнение AMD FSR Ray Regeneration с NVIDIA DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить