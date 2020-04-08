После аудиторской проверки КГГА разорвала договор о покупке «умных камер» за 65 млн грн

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Буквально вчера мы писали, что Государственная аудиторская служба Украины решила проверить законность спорной сделки по покупке «умных камер» за 65 млн грн для борьбы с коронавирусом, а сегодня появилось сообщение о расторжении договора. То есть, сделка отменяется, чему, вероятно, обрадуются очень многие. Факт расторжения сделки отображен на соотвествубщей страничке тендера на площадке Prozorro.

Как оказалось, аудиторы по итогам проверки подтвердили, что подконтрольное КГГА коммунальное предприятие «Информатика» заключило договор с нарушениями. Как мы рассказывали в предыдущей новости, камеры, выступающие предметом закупки, не попадают в категорию товаров и услуг, которые можно закупать по упрощенной процедуре для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Оплаты по этому договору еще не было, поэтому все средства удалось сохранить.

Источник: Prozorro