Государственная аудиторская служба проверит законность закупки КГГА «умных камер» за 65 млн грн





Для борьбы с коронавирусом власти Киева, как известно, решили закупить 400 видеокамер с функциями измерения температуры и распознавания лица общей стоимостью почти 65 млн грн (64,9 млн грн, если быть точным). И помимо вопроса рациональности тратить немалые средства именно на камеры для распознавания людей с повышенной температурой, есть еще один нюанс.

Этот договор был заключен без проведения открытого конкурса, в рамках борьбы с COVID-19.

С одной стороны, есть принятый Верховной Радой «антикоронавирусний» Закон, который позволяет государственным заказчикам покупать товары и услуги для борьбы с COVID-19 без тендера — нужно лишь отчитаться об этой закупке в системе Prozorro. Именно это и сделало подконтрольное КГГА коммунальное предприятие «Информатика», заключив прямой договор с поставщиком и загрузив его в Prozorro с пометкой «COVID-19». С другой стороны, есть исчерпывающий перечень того, какие именно товары и услуги можно покупать по такой сокращенной процедуре — вот постановление Кабмина.

В утвержденный Кабмином перечень входят медпрепараты, маски, антисептики, аппараты ИВЛ и многие другие, критически важные товары и услуги для больниц и предприятий. В списке есть даже инфракрасные пирометры для измерения температуры тела. Но вот систем с камерами для измерения температуры и тем более с функцией распознавания лиц — нет.

Имело ли право подшефное КГГА коммунальное предприятие «Информатика» напрямую заключать договор с поставщиком камер почти 65 млн грн — это вопрос к контролирующим органам. И, как видно в системе Prozorro, Государственная аудиторская служба Украины уже занялась этим вопросом и проверяет законность заключения этого контракта.

Источник: Prozorro