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Государственная аудиторская служба проверит законность закупки КГГА «умных камер» за 65 млн грн

Государственная аудиторская служба проверит законность закупки КГГА «умных камер» за 65 млн грн

Государственная аудиторская служба проверит законность закупки КГГА «умных камер» за 65 млн грн


Для борьбы с коронавирусом власти Киева, как известно, решили закупить 400 видеокамер с функциями измерения температуры и распознавания лица общей стоимостью почти 65 млн грн (64,9 млн грн, если быть точным). И помимо вопроса рациональности тратить немалые средства именно на камеры для распознавания людей с повышенной температурой, есть еще один нюанс.

Этот договор был заключен без проведения открытого конкурса, в рамках борьбы с COVID-19.

С одной стороны, есть принятый Верховной Радой «антикоронавирусний» Закон, который позволяет государственным заказчикам покупать товары и услуги для борьбы с COVID-19 без тендера — нужно лишь отчитаться об этой закупке в системе Prozorro. Именно это и сделало подконтрольное КГГА коммунальное предприятие «Информатика», заключив прямой договор с поставщиком и загрузив его в Prozorro с пометкой «COVID-19». С другой стороны, есть исчерпывающий перечень того, какие именно товары и услуги можно покупать по такой сокращенной процедуре — вот постановление Кабмина.

В утвержденный Кабмином перечень входят медпрепараты, маски, антисептики, аппараты ИВЛ и многие другие, критически важные товары и услуги для больниц и предприятий. В списке есть даже инфракрасные пирометры для измерения температуры тела. Но  вот систем с камерами для измерения температуры и тем более с функцией распознавания лиц — нет.

Имело ли право подшефное КГГА коммунальное предприятие «Информатика» напрямую заключать договор с поставщиком камер почти 65 млн грн — это вопрос к контролирующим органам. И, как видно в системе Prozorro, Государственная аудиторская служба Украины уже занялась этим вопросом и проверяет законность заключения этого контракта.

Источник: Prozorro

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