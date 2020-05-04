После запуска игры Half-Life: Alyx пользователи добавили в Steam почти 1 млн гарнитур виртуальной реальности





Недавно вышедшая игра Half-Life: Alyx, судя по всему, обеспечила заметный толчок продвижению жанра виртуальной реальности. На основании исторических сведений и прямых сведений, полученных от Valve, удалось подсчитать, что на протяжении апреля пользователи Steam добавли почти 950 тыс. гарнитур виртуальной реальности. И это огромный скачок по сравнению с мартом.

Хотя в информации Steam не указано, сколько из этих гарнитур были новыми устройствами (возможно, некоторые из них были впервые связаны со Steam), ясно, что Half-Life: Alyx стимулировала распространение SteamVR на уровне, который не наблюдался прежде.

Предоставленные данные также дают некоторое представление о том, какие гарнитуры люди использовали для игры. Самым крупным бенефициаром, по-видимому, была версия Oculus Quest, доля которой в апреле удвоилась. Недавно добавленная возможность использовать Quest в качестве гарнитуры для ПК, возможно, подстегнула геймеров к приобретению накануне релиза игры. Собственная гарнитура Index от Valve получила большее распространение, но не так существенно. Хотя она и рекламируется как идеальная гарнитура для Half-Life: Alyx, её высокая цена может отпугивать потенциальных покупателей. Большинство игроков используют гарнитуры Oculus (44,6%) или HTC (30,3%).

Однако, несмотря на столь стремительный рост количества новых гарнитур виртуальной реальности в апреле, они всё ещё остаются уделом энтузиастов и впереди ещё долгий путь их более широкому распространению. Даже с учётом 2,7 млн подключенных гарнитур, всего лишь 1,9% пользователей Steam являются владельцами таких устройств. Успех Half-Life: Alyx может подтолкнуть разработчиков к созданию более продвинутых VR-игр, но это не изменит рынок в одночасье.

Источник: Engadget