После звонка Дональда Трампа Foxconn снова захотела построить завод в Висконсине

Только на прошлой неделе стало известно, что компания Foxconn передумала строить фабрику по выпуску ЖК-панелей в штате Висконсин, а вместо неё планирует возвести научно-исследовательский центр с меньшим количеством сотрудников. И вот теперь у компании снова поменялись планы.

«После продуктивной дискуссии между Белым домом и компанией, а также после личного разговора между президентом Дональдом Дж. Трампом и председателем Терри Гоу, Foxconn движется вперёд к нашему запланированному строительству потрясающего объекта Gen 6», — говорится в заявлении Foxconn.

Завод Gen 6 меньше, чем изначально запланированная фабрика Foxconn, обещанная в 2017 году. Но он будет больше по сравнению со сборочной фабрикой, о которой Foxconn заявляла уже после пересмотра своих планов.

Причём планы Foxconn менялись уже несколько раз с 2017 года, когда губернатор Скотт Уокер предложил компании рекордные налоговые дотации в размере $4,5 млрд. В то время Foxconn пообещала построить современное производственное предприятие по выпуску дисплеев Gen 10.5. При этом Уокер и Трамп рекламировали соглашение о возвращении рабочих мест в США. Однако в июне прошлого года компания заявила, что создаст гораздо меньший производственный объект Gen 6. На прошлой неделе Foxconn и вовсе заявила, что не будет производить ЖК-дисплеи в Висконсине, а вместо этого запустит объект смешанного типа, где будет осуществляться сборка и научно-исследовательские работы. Внезапное изменение планов, казалось, застало чиновников Висконсина врасплох, и заставило местных жителей беспокоиться о будущем их сообществ.

Уже после этого заявления компания Foxconn рассказала ресурсу The Verge, что рынок сильно изменился с тех пор, как проект в Висконсине впервые был анонсирован. Но компания по-прежнему привержена идее строительства технопарка и выполнению первоначальной задачи по созданию 13 тыс. рабочих мест. Что касается вопроса о том, чем люди будут заниматься в этом технопарке, компания подчеркнула предыдущий план о проведении исследования в своей «экосистеме AI 8K + 5G». Она также перечислила несколько проектов, которые начнутся в течение следующих 18 месяцев, в том числе центр исследований и разработок и сборочное производство.

Новое заявление о возобновлении строительства фабрики Gen 6 не содержит каких-либо конкретных сведений о сроках реализации проекта и других деталях.

Источник: The Verge