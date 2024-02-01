Последний MacBook Pro с оптическим приводом официально устарел, Apple больше не будет его поддерживать

Apple объявила, что считает 13-дюймовый MacBook Pro середины 2012 года устаревшим. Это был последний MacBook Pro с оптическим приводом для компакт-дисков или DVD. Это означает, что все MacBook Pro с оптическим приводом больше не поддерживаются.

Пояснения по продуктам, которые считаются устаревшими, на странице поддержки Apple :

Продукты считаются устаревшими, если компания Apple прекратила их продажу более 7 лет назад… Apple прекращает техническое обслуживание устаревших продуктов, а поставщики услуг не могут заказывать детали для устаревших продуктов. Ноутбуки Mac могут иметь право на продленный период ремонта только аккумулятора в течение 10 лет с момента последней продажи продукта, при условии наличия запчастей.

В октябре 2016 года Apple прекратила продавать 13-дюймовый MacBook Pro середины 2012 года выпуска (некоторое время он был доступен как бюджетный вариант в линейке Pro), поэтому каждый интересущийся, знал, что это произойдет, передаёт ArsTechnica. К тому же уже давно это конкретный Mac не имеет актуальной Apple OS. Выпущенная в 2020 году macOS Big Sur уже не поддерживала эту модель, хотя старые версии macOS продолжали получать обновления безопасности.

Исключение оптического привода в следующих моделях MacBook Pro было противоречивым, но теперь понятно, что они стали ненужными для большинства пользователей. Apple все еще продает внешний оптический привод SuperDrive, который может читать и записывать компакт-диски и DVD. Однако он не обновлялся уже много лет и все еще использует USB-A, который больше не поддерживается большинством аппаратных средств Mac без переходников.