История продолжается: Netflix показал трейлер спинофа "Очень странных дел" с анимированными Хокинсом и Изнанкой

Netflix выпустил первый трейлер спин-оффа «Очень странных дел», который вернет зрителей в зимний Хоукинс 1985 года.





Анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го»развернется между вторым и третьим сезонами. По хронологии это период после закрытия ворот в финале 2-го сезона, но до событий лета 1985 года и битвы в торговом центре Starcourt. Netflix описывает сериал как «потерянную главу» истории Хоукинса.

Трейлер знакомит нас с анимированными версиями Одиннадцатой, Майка, Уилла, Дастина, Лукаса, Макса и Хоппера. Сначала дети играют зимой со снегом, катаются на велосипедах и просто наслаждаются компанией друг друга. Все выглядит так, будто они обычные подростки, которые гуляют после школы. Возможно так и было бы по крайней мере полгода, если бы не демогоргоны и знакомые угрозы из Изнанки.

«Зимой 1985 года город покрывает снег, и ужасы Изнанки наконец исчезают. Наши герои Одиннадцать, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс вернулись к нормальной жизни в стиле D&D, снежков и тихих дней. Но подо льдом проснулось нечто ужасное», — говорится в описании сюжета.

Шоураннером «Историй из 85-го» выступает Эрик Роблес, а исполнительными продюсерами снова братья Мэтт и Росс Дафферы. Они считают, что формат анимации позволит рассказать больше историй, для которых в обычном сериале просто не было места. Оригинальные актеры не возвращаются к ролям, а для озвучивания подобрали новые «лица»:





Одиннадцать озвучивает Бруклин Дэйви Норстедт;

Майка — Лука Диас;

Уилл — Бен Плессала;

Лукаса — Илайша «EJ» Уильямс;

Дастина — Бракстон Квинни;

Макс — Джоли Хоанг-Раппапорт;

Джима Хоппера и Брэтт Гипсон.

Также подтверждено участие актера и певца Джереми Джордана в роли Стива Харрингтона. В сериале традиционно появится новый персонаж Никки Бакстер, которая присоединится к основной команде во время охоты на монстров. Детали о ней и актрисе озвучивания пока не раскрыли.

Трейлер спин-оффа «Очень странных дел»

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Премьера мультсериала «Истории из 85-го» запланирована 23 апреля на Netflix. Спиноф «Очень странных дел» станет первым из нескольких новых проектов братьев Дафферов, среди которых будут ужасы с молодожёнами и Sci-Fi с потусторонней угрозой.

Источник: DeadLine, Whats on Netflix, CBR