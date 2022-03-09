Появилась версия Twitter для сети Tor — с ее помощью можно обойти цензуру и слежку

Twitter запустил версию своего веб-приложения в сети Tor, позволяющую получить конфиденциальность и избежать цензуры. Об этом объявил известный инженер-программист Алек Маффет в своем Twitter 8 марта.

«Это, пожалуй, самый важный и долгожданный твит, который я когда-либо писал», — отметил он.

Сеть Tor также добавлена ​​в список официально поддерживаемых браузеров Twitter.

Таким образом, Twitter присоединился к другим крупным сайтам и изданиям, используюзим услуги .onion, чтобы помочь пользователям обойти цензуру и слежку. К таковым уже относятся Facebook, BBC,Deutsche Welle, The Intercept, ProPublica, Radio Free Asia и другие.

Сеть Tor использует маршрутизацию по принципу многослойности луковицы. Трафик идет от источника к серверу через несколько прокси-серверов по всему миру в зашифрованном виде. У сайтов сети Tor псевдодомены .onion.

4 марта в россии заблокировали Twitter по требованию генпрокуратуры рф по статье 15.3 — распространение незаконной информации. Это связно с твитами о войне в Украине.