Появились изображения смартфона LG V35 ThinQ, который станет уже пятой версией модели V30

В прошлом месяце появилась информация, что кроме смартфонов LG G7 ThinQ и V40 ThinQ в этом году мы еще увидим промежуточную модель LG V35 ThinQ. На тот момент устройство проходило под кодовым названием Emma. Теперь благодаря соответствующей утечке мы можем оценить внешность новинки.

Как видим, LG V35 ThinQ (допустим, что изображения – не подделка) будет выглядеть в точности так же, как модель V30. То есть, по сути, это будет еще одна, пятая версия V30, вдобавок к ранее представленным V30+, V30S ThinQ и V30S+ ThinQ.

Для начала напомним, что LG V30+ отличается от V30 увеличенным объемом встроенной флэш-памяти – 128 ГБ (UFS 2.0). А V30S ThinQ и V30S+ ThinQ в свою очередь отличатся от V30 и V30+ только поддержкой систем ИИ Vision AI и Voice AI.

Возвращаясь к LG V35 ThinQ, новинка должна получить тот же дисплей FullVision OLED диагональю 6 дюймов с соотношением сторон 18:9 (2880х1440 пикселей). Главное же и, похоже, единственное отличие от собратьев – основная камера. Предполагается, что LG V35 ThinQ получит точно такую же основную камеру, как LG G7 ThinQ, но с рядом программных улучшений.

Исходя из даты, указанной на дисплее, можно предположить, что LG V35 ThinQ представят 10 августа. Что же касается по-настоящему нового смартфона LG флагманской линейки V (модель V40 ThinQ, которая проходит под кодовым именем Storm), первоначальные данные указывали на анонс осенью. Но теперь на этот счет есть сомнения. Не исключено, что выход V40 ThinQ сдвинут на более поздний срок, или вообще перенесут на следующий год.

Источник: gizmochina