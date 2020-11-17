Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super

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Веб-ресурс VideoCardz опубликовал результаты тестов производительности видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, чей выход ожидается 2 декабря. Сообщается, что сама NVIDIA поделилась слайдом из грядущей презентации с прессой.

Как можно видеть на слайде ниже, производительность новинки в 1,4 раза выше предшественника в лице GeForce RTX 2060 Super. Более того, в большинстве случаев GeForce RTX 3060 Ti обходит даже модель GeForce RTX 2080 Super. Нужно еще дождаться выхода детализированных независимых обзоров с более объективной оценкой, но в целом оценка NVIDIA не вызывает сомнений.

Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в его конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц. По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.

Главным же козырем RTX 3060 Ti станет относительно низкая цена — $400 для рынка США. Важно подчеркнуть, что это цена без обязательных налогов и наценки розничных магазинов. В украинских магазинах, как обычно, карта будет продаваться по более высокой цене.

Видеокарта GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti Графический процессор GA102 GA102 GA104 GA104 Количество транзисторов, млн. шт 28 000 28 000 17 000 17 400 Техпроцесс, нм 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) 8 (Samsung) Количество ядер CUDA 10496 8704 5888 4864 Количество тензорных ядер 328 272 184 152 Количество ядер RT 82 68 46 38 Частота ядра Boost, МГц 1700 1710 1730 1665 Шина памяти, бит 384 320 256 256 Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Частота памяти, МГц 19 500 19 000 14 000 14 000 Объем памяти, ГБ 24 10 8 8 Вычислительная мощность (FP32) 35,7 Тфлопс 29,8 Тфлопс 20,4 Тфлопс 16,2 Тфлопс Мощность, Вт 350 320 220 180 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Дата выхода 24 сентября 2020 17 сентября 2020 29 октября 2020 ноябрь 2020 Рекомендованная стоимость, долл США $1499 $699 $499 $399

Первые карты RTX 3060 Ti уже начали прибывать в магазины. Собственно, PCMasterRace опубликовал фото варианта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF (на заглавном изображении) с массивным трехвентиляторным кулером, который, вероятно, будет также выделяться заводским разгоном.