Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super
Веб-ресурс VideoCardz опубликовал результаты тестов производительности видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, чей выход ожидается 2 декабря. Сообщается, что сама NVIDIA поделилась слайдом из грядущей презентации с прессой.
Как можно видеть на слайде ниже, производительность новинки в 1,4 раза выше предшественника в лице GeForce RTX 2060 Super. Более того, в большинстве случаев GeForce RTX 3060 Ti обходит даже модель GeForce RTX 2080 Super. Нужно еще дождаться выхода детализированных независимых обзоров с более объективной оценкой, но в целом оценка NVIDIA не вызывает сомнений.
Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в его конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц. По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.
Главным же козырем RTX 3060 Ti станет относительно низкая цена — $400 для рынка США. Важно подчеркнуть, что это цена без обязательных налогов и наценки розничных магазинов. В украинских магазинах, как обычно, карта будет продаваться по более высокой цене.
|Видеокарта
|GeForce RTX 3090
|GeForce RTX 3080
|GeForce RTX 3070
|GeForce RTX 3060 Ti
|Графический процессор
|GA102
|GA102
|GA104
|GA104
|Количество транзисторов, млн. шт
|28 000
|28 000
|17 000
|17 400
|Техпроцесс, нм
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|8 (Samsung)
|Количество ядер CUDA
|10496
|8704
|5888
|4864
|Количество тензорных ядер
|328
|272
|184
|152
|Количество ядер RT
|82
|68
|46
|38
|Частота ядра Boost, МГц
|1700
|1710
|1730
|1665
|Шина памяти, бит
|384
|320
|256
|256
|Тип памяти
|GDDR6X
|GDDR6X
|GDDR6
|GDDR6
|Частота памяти, МГц
|19 500
|19 000
|14 000
|14 000
|Объем памяти, ГБ
|24
|10
|8
|8
|Вычислительная мощность (FP32)
|35,7 Тфлопс
|29,8 Тфлопс
|20,4 Тфлопс
|16,2 Тфлопс
|Мощность, Вт
|350
|320
|220
|180
|Интерфейс
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|PCI-E 4.0
|Дата выхода
|24 сентября 2020
|17 сентября 2020
|29 октября 2020
|ноябрь 2020
|Рекомендованная стоимость, долл США
|$1499
|$699
|$499
|$399
Первые карты RTX 3060 Ti уже начали прибывать в магазины. Собственно, PCMasterRace опубликовал фото варианта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF (на заглавном изображении) с массивным трехвентиляторным кулером, который, вероятно, будет также выделяться заводским разгоном.