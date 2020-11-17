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Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super

Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super

Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super


Веб-ресурс VideoCardz опубликовал результаты тестов производительности видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, чей выход ожидается 2 декабря. Сообщается, что сама NVIDIA поделилась слайдом из грядущей презентации с прессой.

Как можно видеть на слайде ниже, производительность новинки в 1,4 раза выше предшественника в лице GeForce RTX 2060 Super. Более того, в большинстве случаев GeForce RTX 3060 Ti обходит даже модель GeForce RTX 2080 Super. Нужно еще дождаться выхода детализированных независимых обзоров с более объективной оценкой, но в целом оценка NVIDIA не вызывает сомнений.

Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super
Официальные тесты производительности NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Источник: VideoCardz

Основа RTX 3060 Ti — урезанный кристалл NVIDIA GA104, в его конфигурации 4864 ядра CUDA, 152 тензорных и 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц, а частота в режиме Boost — 1665 МГц. По характеристикам памяти RTX 3060 Ti повторяет RTX 3070, которая тоже использует урезанный кристалл GA104: она получила 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, соединенной с GPU 256-раздядной шиной (пропускная способность составляет 448 Гбайт/с) и TGP 180 Вт.

Главным же козырем RTX 3060 Ti станет относительно низкая цена — $400 для рынка США. Важно подчеркнуть, что это цена без обязательных налогов и наценки розничных магазинов. В украинских магазинах, как обычно, карта будет продаваться по более высокой цене.

ВидеокартаGeForce RTX 3090GeForce RTX 3080GeForce RTX 3070GeForce RTX 3060 Ti
Графический процессорGA102GA102GA104GA104
Количество транзисторов, млн. шт28 00028 00017 00017 400
Техпроцесс, нм8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)8 (Samsung)
Количество ядер CUDA10496870458884864
Количество тензорных ядер328272184152
Количество ядер RT82684638
Частота ядра Boost, МГц1700171017301665
Шина памяти, бит384320256256
Тип памятиGDDR6XGDDR6XGDDR6GDDR6
Частота памяти, МГц19 50019 00014 00014 000
Объем памяти, ГБ241088
Вычислительная мощность (FP32)35,7 Тфлопс29,8 Тфлопс20,4 Тфлопс16,2 Тфлопс
Мощность, Вт350320220180
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Дата выхода24 сентября 202017 сентября 202029 октября 2020ноябрь 2020
Рекомендованная стоимость, долл США$1499$699$499$399

Первые карты RTX 3060 Ti уже начали прибывать в магазины. Собственно, PCMasterRace опубликовал фото варианта ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF (на заглавном изображении) с массивным трехвентиляторным кулером, который, вероятно, будет также выделяться заводским разгоном.

Появились официальные тесты видеокарты GeForce RTX 3060 Ti — она обходит GeForce RTX 2080 Super
RTX 3060 Ti начали поступать к ритейлерам.
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