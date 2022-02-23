Появились первые оценки Elden Ring — 98 баллов на Metacritic и 97 баллов на OpenCritic

23 февраля спало эмбарго на публикацию обзоров Elden Ring — экшен-RPG от авторов Sekiro и Dark Souls получил очень высокие оценки критиков.

На момент публикации заметки средний рейтинг проекта FromSoftware и Bandai Namco на Metacritic составляет 98 баллов из 100, а на OpenCritic средняя оценка экшен-RPG — 97 баллов из 100, и 100% критиков рекомендуют игру. На сегодня это самая высокооцененная критиками игра FromSoftware.

Оценки некоторых известных зарубежных изданий:

Накануне вышли обзорный и релизный трейлер Elden Ring.

Релизный и обзорный трейлер Elden Ring

Предзагрузка Elden Ring на ПК и консолях (PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S) началась в ночь на 23 февраля — поиграть в «‎Dark Souls в открытом мире» можно будет уже в эту пятницу, 25 февраля.

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Elden Ring выделяется в первую очередь фентезийным средневековым сеттингом — действие происходит в Междуземье, которым прежде правила королева Марика Вечная, владычица заветного Кольца. Ми игры был соткан Хидетакой Миядзаки (создатель Dark Souls и Bloodborne). Также в проекте поучаствовал автор «Песни льда и огня» Джордж Мартин.

По сюжету игры, когда Кольцо, наделявшее земли и народ Междуземья «золотым светом», раскололось, то потомки Марики — полубоги-герои Древние владыки — разделили между собой его осколки, известные как Великие руны, и вступили в междоусобную войну, известную как Раскол. В Elden Ring игроки выступят в роли изгнанника Потускневшего, который возвращается в Междуземье, чтобы заполучить силу Древнего кольца и самому стать Древним владыкой.