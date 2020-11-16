Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel
Анонсируя на презентации 10 ноября первые компьютеры Mac на процессорах собственных ARM-процессорах M1, компания Apple заверяла, что десктопные приложения под x86 будут работать через эмулятор Rosetta 2 даже лучше, чем на нативно поддерживаемых системах с Intel. И первые записи в базе данных Geekbench 5, относящиеся к новому MacBook Air (M1) выглядит весьма неплохо.
Как можно видеть выше, 5-нм платформа M1 в режиме эмуляции x86-приложений теряет 21% производительности при однопоточной и 22% многопоточной нагрузках.
В то же время даже в режиме эмуляции приложений х86 новый MacBook Air на ARM-процессоре M1, обходясь пассивным охлаждением, превосходит в однопоточной производительности компьютеры Mac прошлого поколения, включая базовый iMac Pro 2019 года за $5 тыс. Но, как обычно, следует еще дождаться более развернутых тестов, которые позволят лучше сравнить производительность ARM-процессора M1 с x86-совместимыми чипами в конкретных приложениях.
Если же говорить сугубо о графической производительности M1, то встроенный 8-ядерный GPU (128 вычислительных единиц, способных обрабатывать одновременно до 24 576 потоков) производительностью 2,6 TFLOPS является аналогом Radeon RX 560 с такой же производительностью, уступая GeForce GTX 1650 (2,9 TFLOPS).
|GPU
|Aztec Ruins
Normal Tier
|Aztec Ruins High Tier
|Car
Chase
|1440p Manhattan
3.1.1
|Manhattan
3.1
|Manhattan
|T-
Rex
|ALU 2
|Driver
Overhead 2
|Texturing
|Apple M1
|203,6 fps
|77,4 fps
|178,2 fps
|130,9 fps
|274,5 fps
|407,7 fps
|660,1 fps
|298,1 fps
|245,2 fps
|71,149 MTexels/s
|GeForce GTX 1050 Ti
|159,0 fps
|61,4 fps
|143,8 fps
|127,4 fps
|218,3 fps
|288,3 fps
|508,1 fps
|512,6 fps
|218,2 fps
|59,293 MTexels/s
|Radeon RX 560
|146,2 fps
|82,5 fps
|115,1 fps
|101,4 fps
|174,9 fps
|221,0 fps
|482,9 fps
|627,4 fps
|95,5 fps
|22,890 MTexels/s