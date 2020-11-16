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Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel

Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel

Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel


Анонсируя на презентации 10 ноября первые компьютеры Mac на процессорах собственных ARM-процессорах M1, компания Apple заверяла, что десктопные приложения под x86 будут работать через  эмулятор Rosetta 2 даже лучше, чем на нативно поддерживаемых системах с Intel. И первые записи в базе данных Geekbench 5, относящиеся к новому MacBook Air (M1) выглядит весьма неплохо.

Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel
Результаты тестов нового MacBook Air с эмуляцией (колонка слева) и без нее (колонка справа)

Как можно видеть выше, 5-нм платформа M1 в режиме эмуляции x86-приложений теряет 21% производительности при однопоточной и 22% многопоточной нагрузках.

Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel
Результаты однопоточного теста Geekbench 5 для разных ПК Mac

В то же время даже в режиме эмуляции приложений х86 новый MacBook Air на ARM-процессоре M1, обходясь пассивным охлаждением, превосходит в однопоточной производительности компьютеры Mac прошлого поколения, включая базовый iMac Pro 2019 года за $5 тыс. Но, как обычно, следует еще дождаться более развернутых тестов, которые позволят лучше сравнить производительность ARM-процессора M1 с x86-совместимыми чипами в конкретных приложениях.

Если же говорить сугубо о графической производительности M1, то встроенный 8-ядерный GPU (128 вычислительных единиц, способных обрабатывать одновременно до 24 576 потоков) производительностью 2,6 TFLOPS является аналогом Radeon RX 560 с такой же производительностью, уступая GeForce GTX 1650 (2,9 TFLOPS).

GPUAztec Ruins
Normal Tier		Aztec Ruins High TierCar
Chase		1440p Manhattan
3.1.1		Manhattan
3.1		ManhattanT-
Rex		ALU 2Driver
Overhead 2		Texturing
Apple M1203,6 fps77,4 fps178,2 fps130,9 fps274,5 fps407,7 fps660,1 fps298,1 fps245,2 fps71,149 MTexels/s
GeForce GTX 1050 Ti159,0 fps61,4 fps143,8 fps127,4 fps218,3 fps288,3 fps508,1 fps512,6 fps218,2 fps59,293 MTexels/s
Radeon RX 560146,2 fps82,5 fps115,1 fps101,4 fps174,9 fps221,0 fps482,9 fps627,4 fps95,5 fps22,890 MTexels/s

 

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