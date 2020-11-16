Появились тесты нового MacBook Air при запуске x86-приложений через эмулятор Rosetta 2 — однопоточная производительность выше, чем у любого другого Mac с CPU Intel

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Анонсируя на презентации 10 ноября первые компьютеры Mac на процессорах собственных ARM-процессорах M1, компания Apple заверяла, что десктопные приложения под x86 будут работать через эмулятор Rosetta 2 даже лучше, чем на нативно поддерживаемых системах с Intel. И первые записи в базе данных Geekbench 5, относящиеся к новому MacBook Air (M1) выглядит весьма неплохо.

Как можно видеть выше, 5-нм платформа M1 в режиме эмуляции x86-приложений теряет 21% производительности при однопоточной и 22% многопоточной нагрузках.

В то же время даже в режиме эмуляции приложений х86 новый MacBook Air на ARM-процессоре M1, обходясь пассивным охлаждением, превосходит в однопоточной производительности компьютеры Mac прошлого поколения, включая базовый iMac Pro 2019 года за $5 тыс. Но, как обычно, следует еще дождаться более развернутых тестов, которые позволят лучше сравнить производительность ARM-процессора M1 с x86-совместимыми чипами в конкретных приложениях.

Если же говорить сугубо о графической производительности M1, то встроенный 8-ядерный GPU (128 вычислительных единиц, способных обрабатывать одновременно до 24 576 потоков) производительностью 2,6 TFLOPS является аналогом Radeon RX 560 с такой же производительностью, уступая GeForce GTX 1650 (2,9 TFLOPS).