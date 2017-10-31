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Появилось качественное изображение смартфона OnePlus 5T и фото, сделанное на его камеру в портретном режиме
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Появилось качественное изображение смартфона OnePlus 5T и фото, сделанное на его камеру в портретном режиме

Появилось качественное изображение смартфона OnePlus 5T и фото, сделанное на его камеру в портретном режиме

Мы уже неоднократно видели грядущий смартфон OnePlus 5T на различных изображениях из более ранних утечек, однако их качество оставляло желать лучшего. И вот в сети появилось первое качественное изображение этого устройства. Его раздобыл уже хорошо известный нашим читателям инсайдер Эван Блэсс, так что в подлинности картинки сомневаться не приходится.

На изображении мы видим верхнюю половину передней панели, которая демонстрирует очень узкие боковые рамки. Рамка сверху тоже имеет минимальную толщину. И хотя конкретно на этом изображении этого и не видно, вероятно, снизу она не шире. Тем более, что предыдущие изображения демонстрировали такой же дизайн.

Смартфон OnePlus 5T должен получить вытянутый дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей (соотношение сторон – 18:9). Предыдущие данные также указывали на обновленную сдвоенную камеру разрешением 20 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. По остальным характеристикам обновленный OnePlus 5T должен копировать актуальную модель OnePlus 5.

Примерно одновременно один из основателей компании OnePlus Карл Пей опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter фотографию, которая, судя по всему, сделана на камеру смартфона OnePlus 5T. И она демонстрирует портретный режим с размытием заднего фона.

Анонс OnePlus 5T ожидается 16 ноября.

Источник: Twitter (1 и 2)

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