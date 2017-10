Появилось качественное изображение смартфона OnePlus 5T и фото, сделанное на его камеру в портретном режиме

Мы уже неоднократно видели грядущий смартфон OnePlus 5T на различных изображениях из более ранних утечек, однако их качество оставляло желать лучшего. И вот в сети появилось первое качественное изображение этого устройства. Его раздобыл уже хорошо известный нашим читателям инсайдер Эван Блэсс, так что в подлинности картинки сомневаться не приходится.

На изображении мы видим верхнюю половину передней панели, которая демонстрирует очень узкие боковые рамки. Рамка сверху тоже имеет минимальную толщину. И хотя конкретно на этом изображении этого и не видно, вероятно, снизу она не шире. Тем более, что предыдущие изображения демонстрировали такой же дизайн.

Смартфон OnePlus 5T должен получить вытянутый дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей (соотношение сторон – 18:9). Предыдущие данные также указывали на обновленную сдвоенную камеру разрешением 20 Мп и сканер отпечатков пальцев на задней панели. По остальным характеристикам обновленный OnePlus 5T должен копировать актуальную модель OnePlus 5.

"What phone is he taking that photo with?…" 😋 pic.twitter.com/PZMIEP1gkv

— Carl Pei (@getpeid) October 30, 2017