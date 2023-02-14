Появление игр в Xbox Game Pass вредит их продажам – из материалов расследования сделки Microsoft и Activision Blizzard британским регулятором

По мере того как разворачивается ситуация вокруг сделки Microsoft и Activision Blizzard, выявляются многие подробности работы вовлеченных корпораций. Из материалов предварительного отчета Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) о сделке стало известно, что добавление игры в Xbox Game Pass отрицательно сказывается на ее продажах в течение года, что противоречит заявлениям руководителя игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера.

Запущенная в 2017 году подписка Xbox Game Pass стала одним из самых успешных проектов компании и помогла привлечь миллионы новых клиентов. За относительно небольшую ежемесячную плату подписчики получают доступ к огромному каталогу игр для Xbox и ПК, а также скидки, возможность стримить игры и другие преимущества. Вопрос о том, не снизит ли подобная щедрость продажи отдельно каждой игры, закономерно возник еще несколько лет назад. Судя по внутренней информации отдела Xbox, это действительно так.

В отчете CMA есть информация от Xbox о том, как Game Pass вредит продажам игр. Вот что в нем сказано:

«Microsoft также заявила, что ее внутренний анализ показывает снижения продаж базовых игр спустя двенадцать месяцев после их добавления в Game Pass».

В отчете отмечается, что данные Microsoft имеют некоторые «некоторые ограничения», особенно в отношении периода времени, который Microsoft, по-видимому, использовала для внутреннего отслеживания. Однако во внутренних документах самой Xbox отмечается, что добавление игр в сервис приведет к «каннибализации [цифровых] продаж».

Эти утверждения противоречат словам Фила Спенсера от 2018 года, примерно через год после запуска сервиса. Тогда Спенсер сказал, что продажи возросли после попадания игр в Game Pass:

«Когда вы добавляете такую ​​игру, как Forza Horizon 4, в Game Pass, у вас сразу появляется больше игроков, что на самом деле приводит к увеличению продаж игры, — говорил Спенсер. — Некоторые люди сомневаются в этом, но когда вышла State of Decay 2, вы увидели, если вы посмотрите в США на NPD, что эта игра очень хорошо продавалась в тот месяц, когда она была выпущена в GamePass».

Также в 2018 году, во время E3, Спенсер особо отметил, что две игры, Sea of ​​Thieves и State of Decay 2, продаются лучше, чем прогнозировала компания, хотя обе игры были доступны в Game Pass.

Конечно, обоим этим ответам уже более пяти лет. Вполне возможно, что с большим количеством данных о продажах в Xbox информация могла быть скорректирована. Однако в 2020 году все еще встречались свидетельства того, что продажи некоторых игр выросли благодаря Game Pass.

Интересно, что в отчете CMA также отмечается, что, по данным Microsoft, исторически Activision не слишком стремилась включать свои игры в Game Pass или сервис подписки какой-либо платформы. В компании считали, что это может ощутимо снизить продажи игр, особенно когда речь идет о больших релизах. Но скорее всего, если сделка будет завершена, это не будет иметь значения – игры Activision, большие и маленькие, скорее всего попадут в Game Pass.

Microsoft прокомментировала ситуацию ресурсу Kotaku, прямо не отрицая и не подтверждая тезис о «каннибализации» продаж:

«Xbox Game Pass предлагает геймерам и создателям игр больше выбора и возможностей в том, как они находят, испытывают и выпускают игры. Для геймеров это означает предоставление им еще одной возможности открывать для себя игры и играть с друзьями по отличной цене. Для разработчиков это означает создание еще одного варианта монетизации своих игр. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь создателям игр любого размера максимально увеличить общую финансовую отдачу, которую они получают через Game Pass. Каждая игра уникальна, поэтому мы тесно сотрудничаем с создателями, чтобы создать индивидуальную программу, отражающую то, что им нужно, обеспечить им финансовую компенсацию за участие в сервисе и оставить пространство для творчества и инноваций. В результате число разработчиков, заинтересованных в работе с Game Pass, продолжает расти».

С полным отчетом CMA от 8 февраля по расследованию покупки Microsoft Activision Blizzard можно ознакомиться по ссылке.