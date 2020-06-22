Предполагаемая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на треть производительнее модели GeForce RTX 2080 Ti в тесте 3DMark Time Spy





Неизвестная видеокарта NVIDIA с графическим процессором на базе архитектуры Ampere (вероятно, NVIDIA GeForce RTX 3080) прошла тестирование в 3DMark Time Spy и приятно поразила своей производительностью. Хотя это может быть одна из моделей RTX 3080, 3080 Ti/Super или RTX 3090, предполагается, что в тестировании принимала участие именно версия NVIDIA GeForce RTX 3080.

Уровень производительности данной видеокарты с GPU Ampere демонстрирует существенный отрыв от устройств предыдущего поколения. В частности, новинка оказалась на 31% производительнее модели GeForce RTX 2080 Ti, набрав в графическом тесте 3DMark Time Spy 18257 баллов, в то время как традиционная версия RTX 2080 Ti демонстрирует результат около 13939 баллов.

Засветившийся в тесте образец обладает графическим процессором, работающим на частоте 1935 МГц. Частота памяти зафиксирована на уровне 6000 МГц, но это ошибочное значение. Дело в том, что в новых видеокартах используется память GDDR6X, таким образом, для отображения эффективной частоты нужно использовать мультипликатор 8. Это указывает, что перед нами ранний инженерный образец. И это также говорит о том, что по мере приближения к дате официального выхода новых продуктов они не только будут лучше определяться тестовым ПО, но также могут прибавить в производительности.

Источник: wccftech