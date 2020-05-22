Представитель Huawei: со временем компания восстановится, а США могут потерять значительно больше





В последнее время правительство США прилагает активные усилия по ограничению доступа компании Huawei к технологиям и продуктам, которые разрабатываются американскими компаниями. И в результате одного из последних сражений в этой войне Huawei лишилась доступа к мобильным процессорам, изготавливаемым, в том числе, тайваньской компанией TSMC. При этом в китайской компании считают, что такие более вредны США, чем Huawei.

В частности, в одном из недавних интервью директор по безопасности Huawei в США Энди Пурди заявил, что последние действия против Huawei наносят больший вред самим американцам, чем компании. По его словам, компания в конечном итоге оправится от этого и адаптируется к новым условиям, но многие граждане США потеряют работу, поскольку это повлияет на отрасль во всём мире. Расширение мер против Huawei, безусловно, заставит компанию перенести всю цепочку поставок в Китай, ограничив бизнес со своими американскими и глобальными партнёрами.

Энди Пурди также заявил, что в долгосрочной перспективе, когда Huawei станет независимой от американских технологий, компания больше не вернется. Другие китайские компании могут последовать их примеру и в конечном итоге нанести ущерб конкурентоспособности США в этой области и, возможно, такая же тенденция распространится на другие отрасли.

Наконец, представитель Huawei добавил, что Китай может нанести ответный удар, введя санкции против американских технологических компаний, таких как Apple, что неизбежно вызовет новый ожесточенный этап торговой войны.

Источник: gsmarena