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Представлены недорогие потребительские SSD Samsung 860 QVO на базе флэш-памяти QLC NAND
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Представлены недорогие потребительские SSD Samsung 860 QVO на базе флэш-памяти QLC NAND

Представлены недорогие потребительские SSD Samsung 860 QVO на базе флэш-памяти QLC NAND

Компания Samsung Electronics расширила предложение потребительских твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, выпустив новую линейку Samsung 860 QVO. Элементная база у новых накопителей почти такая же, как у 860 Pro и 860 Evo: это фирменные контроллер MJX и 64-слойная флэш-память с объемной компоновкой V-NAND. Разница в том, что для новой серии используется память с четырьмя битами на ячейку (QLC). Аббревиатура QVO расшифровывается как Quality and Value Optimized, что можно перевести как «оптимизированный по качеству и стоимости». Таким образом, линейка QVO становится на ступень ниже серии Evo и является самой доступной в ассортименте производителя.

Накопители 860 QVO выпускаются только типоразмера 2,5 дюйма, объемом 1, 2 и 4 ТБ. Все используют буфер LPDDR4, емкость которого в зависимости от объема составляет 1, 2 или 4 ГБ соответственно.

Детальные технические характеристики накопителей мы для удобства свели в таблицу:

SSDSamsung 860 QVO 1 ТБSamsung 860 QVO 2 ТБSamsung 860 QVO 4 ТБ
Объем памяти LPDDR4, ГБ124
Объем буферной памяти SLCрабочий6 ГБ6 ГБ6 ГБ
расширенный режим42 ГБ78 ГБ78 ГБ
Скорость чтения, МБ/с550
Скорость записи, МБ/собычный режим80160160
SLC-режим520
Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPSQD1

7,5 (SLC)

4,4 (QLC)

QD32

96 (SLC)

36 (QLC

97 (SLC)

 

60k(QLC)

Производительность операций случайной записи, тыс. IOPSQD1

42 (SLC)

21 (QLC)

42 (SLC)

38 (QLC)

QD32

89 (SLC)

21 (QLC)

89 (SLC)

40 (QLC)

89 (SLC)

42 (QLC)

Энергопотребление при активной работе, Втчтение2,12,32,3
запись2,23,13,1
Энергопотребление в режиме простоя, мВтв режиме Idle30
DevSlp33,57

Износостойкость TBW, ТБ

Показатель DWPD, полных перезаписей в день)

360 (0,3)720 (0,3)1440 (0,3)
Рекомендованная цена, долл. США150300600

Таблица ниже позволяет сравнить новинки по цене с 860 Pro и 860 Evo в расчете на один гигабайт.

Семейство SSD Samsung 860 (сравнение по цене)
ОбъемТип памяти NAND

250 ГБ

256 ГБ

500 ГБ

512 ГБ

1 ТБ2 ТБ4 ТБ
860 QVOQLC$149,99 (15¢/ГБ)

$299.99

(15¢/GB)

$599.99

(15¢/ГБ)

860 EVOTLC$55,99 (22¢/ГБ)

$72.99

(15¢/ГБ)

$127.98 (13¢/ГБ)

$294.88

(15¢/ГБ)

$797.99

(20¢/ГБ)

860 PROMLC$97,00 (38¢/ГБ)$147 (29¢/ГБ)$284,99 (28¢/ГБ)$577,99 (28¢/ГБ)$1179,99 (29¢/ГБ)

 

Гарантийный срок равен трем годам. Продажи Samsung 860 QVO начнутся 16 декабря

В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.

Источник: Samsung и AnandTech

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