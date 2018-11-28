Представлены недорогие потребительские SSD Samsung 860 QVO на базе флэш-памяти QLC NAND
Компания Samsung Electronics расширила предложение потребительских твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, выпустив новую линейку Samsung 860 QVO. Элементная база у новых накопителей почти такая же, как у 860 Pro и 860 Evo: это фирменные контроллер MJX и 64-слойная флэш-память с объемной компоновкой V-NAND. Разница в том, что для новой серии используется память с четырьмя битами на ячейку (QLC). Аббревиатура QVO расшифровывается как Quality and Value Optimized, что можно перевести как «оптимизированный по качеству и стоимости». Таким образом, линейка QVO становится на ступень ниже серии Evo и является самой доступной в ассортименте производителя.
Накопители 860 QVO выпускаются только типоразмера 2,5 дюйма, объемом 1, 2 и 4 ТБ. Все используют буфер LPDDR4, емкость которого в зависимости от объема составляет 1, 2 или 4 ГБ соответственно.
Детальные технические характеристики накопителей мы для удобства свели в таблицу:
|SSD
|Samsung 860 QVO 1 ТБ
|Samsung 860 QVO 2 ТБ
|Samsung 860 QVO 4 ТБ
|Объем памяти LPDDR4, ГБ
|1
|2
|4
|Объем буферной памяти SLC
|рабочий
|6 ГБ
|6 ГБ
|6 ГБ
|расширенный режим
|42 ГБ
|78 ГБ
|78 ГБ
|Скорость чтения, МБ/с
|550
|Скорость записи, МБ/с
|обычный режим
|80
|160
|160
|SLC-режим
|520
|Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPS
|QD1
7,5 (SLC)
4,4 (QLC)
|QD32
96 (SLC)
36 (QLC
97 (SLC)
60k(QLC)
|Производительность операций случайной записи, тыс. IOPS
|QD1
42 (SLC)
21 (QLC)
42 (SLC)
38 (QLC)
|QD32
89 (SLC)
21 (QLC)
89 (SLC)
40 (QLC)
89 (SLC)
42 (QLC)
|Энергопотребление при активной работе, Вт
|чтение
|2,1
|2,3
|2,3
|запись
|2,2
|3,1
|3,1
|Энергопотребление в режиме простоя, мВт
|в режиме Idle
|30
|DevSlp
|3
|3,5
|7
Износостойкость TBW, ТБ
Показатель DWPD, полных перезаписей в день)
|360 (0,3)
|720 (0,3)
|1440 (0,3)
|Рекомендованная цена, долл. США
|150
|300
|600
Таблица ниже позволяет сравнить новинки по цене с 860 Pro и 860 Evo в расчете на один гигабайт.
|Семейство SSD Samsung 860 (сравнение по цене)
|Объем
|Тип памяти NAND
250 ГБ
256 ГБ
500 ГБ
512 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|4 ТБ
|860 QVO
|QLC
|—
|—
|$149,99 (15¢/ГБ)
$299.99
(15¢/GB)
$599.99
(15¢/ГБ)
|860 EVO
|TLC
|$55,99 (22¢/ГБ)
$72.99
(15¢/ГБ)
|$127.98 (13¢/ГБ)
$294.88
(15¢/ГБ)
$797.99
(20¢/ГБ)
|860 PRO
|MLC
|$97,00 (38¢/ГБ)
|$147 (29¢/ГБ)
|$284,99 (28¢/ГБ)
|$577,99 (28¢/ГБ)
|$1179,99 (29¢/ГБ)
Гарантийный срок равен трем годам. Продажи Samsung 860 QVO начнутся 16 декабря
В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.