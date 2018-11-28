Представлены недорогие потребительские SSD Samsung 860 QVO на базе флэш-памяти QLC NAND

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Компания Samsung Electronics расширила предложение потребительских твердотельных накопителей с интерфейсом SATA, выпустив новую линейку Samsung 860 QVO. Элементная база у новых накопителей почти такая же, как у 860 Pro и 860 Evo: это фирменные контроллер MJX и 64-слойная флэш-память с объемной компоновкой V-NAND. Разница в том, что для новой серии используется память с четырьмя битами на ячейку (QLC). Аббревиатура QVO расшифровывается как Quality and Value Optimized, что можно перевести как «оптимизированный по качеству и стоимости». Таким образом, линейка QVO становится на ступень ниже серии Evo и является самой доступной в ассортименте производителя.

Накопители 860 QVO выпускаются только типоразмера 2,5 дюйма, объемом 1, 2 и 4 ТБ. Все используют буфер LPDDR4, емкость которого в зависимости от объема составляет 1, 2 или 4 ГБ соответственно.

Детальные технические характеристики накопителей мы для удобства свели в таблицу:

SSD Samsung 860 QVO 1 ТБ Samsung 860 QVO 2 ТБ Samsung 860 QVO 4 ТБ Объем памяти LPDDR4, ГБ 1 2 4 Объем буферной памяти SLC рабочий 6 ГБ 6 ГБ 6 ГБ расширенный режим 42 ГБ 78 ГБ 78 ГБ Скорость чтения, МБ/с 550 Скорость записи, МБ/с обычный режим 80 160 160 SLC-режим 520 Производительность операций случайного чтения блоками размером 4 КБ, тыс. IOPS QD1 7,5 (SLC) 4,4 (QLC) QD32 96 (SLC) 36 (QLC 97 (SLC) 60k(QLC) Производительность операций случайной записи, тыс. IOPS QD1 42 (SLC) 21 (QLC) 42 (SLC) 38 (QLC) QD32 89 (SLC) 21 (QLC) 89 (SLC) 40 (QLC) 89 (SLC) 42 (QLC) Энергопотребление при активной работе, Вт чтение 2,1 2,3 2,3 запись 2,2 3,1 3,1 Энергопотребление в режиме простоя, мВт в режиме Idle 30 DevSlp 3 3,5 7 Износостойкость TBW, ТБ Показатель DWPD, полных перезаписей в день) 360 (0,3) 720 (0,3) 1440 (0,3) Рекомендованная цена, долл. США 150 300 600

Таблица ниже позволяет сравнить новинки по цене с 860 Pro и 860 Evo в расчете на один гигабайт.

Семейство SSD Samsung 860 (сравнение по цене) Объем Тип памяти NAND 250 ГБ 256 ГБ 500 ГБ 512 ГБ 1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ 860 QVO QLC — — $149,99 (15¢/ГБ) $299.99 (15¢/GB) $599.99 (15¢/ГБ) 860 EVO TLC $55,99 (22¢/ГБ) $72.99 (15¢/ГБ) $127.98 (13¢/ГБ) $294.88 (15¢/ГБ) $797.99 (20¢/ГБ) 860 PRO MLC $97,00 (38¢/ГБ) $147 (29¢/ГБ) $284,99 (28¢/ГБ) $577,99 (28¢/ГБ) $1179,99 (29¢/ГБ)

Гарантийный срок равен трем годам. Продажи Samsung 860 QVO начнутся 16 декабря

В заключение можно взглянуть на результаты тестов, проведенных ресурсом AnandTech.

Источник: Samsung и AnandTech