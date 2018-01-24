Представлены потребительские SSD Samsung 860 Evo и 860 Pro

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Компания Samsung представила потребительские твердотельные накопители Samsung 860 Pro и 860 Evo, предварительная информация о которых появилась некоторое время назад. Новинки призваны заменить модели Samsung 850 Pro и 850 Evo, выпущенные в 2014 году.

Как можно понять из названия, обновление является всего лишь небольшим эволюционным развитием успешной линейки твердотельных накопителей южнокорейского гиганта. И хотя новые модели получили несколько усовершенствований по сравнению с предшественниками, о существенном рывке вперед здесь речи не идет.

Говоря более конкретно, главными нововведениями в SSD Samsung 860, если сравнивать с предыдущим поколением, является 64-слойная флэш-память 3D V-NAND вместо 48-слойной у Samsung 850, новейший контроллер Samsung MJX и более быстрая буферная память Samsung LPDDR4 вместо LPDDR3.

Как вы уже поняли, новые накопители тоже делятся на бюджетную линейку Evo и профессиональную Pro, которая отличается чуть более высокими скоростными показателями и вдвое более высоким значением TBW (объем данных в терабайтах, который может быть записан на накопитель в течение срока службы) — до 4800 против до 2400 у моделей максимального объема. Значение показателя износостойкости для других вариантов можно узнать из таблицы с характеристиками ниже:

Превосходство по показателю TBW обусловлено применением в моделях Pro памяти MLC, способной хранить в одной ячейке два бита информации, тогда как в Evo применяется более медленная и дешевая память TLC NAND, способная хранить в одной ячейке три бита информации.

Как и прежде, модели Samsung 860 Pro выполнены в типоразмере 2,5 дюйма и используют интерфейс SATA 6 Гбит/с, а 860 Evo кроме стандартного форм-фактора 2,5 дюйма предлагает еще варианты исполнения M.2 и mSATA.

SSD Samsung 860 Pro выпускаются объемом 256, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ, объем буферной памяти разнится в зависимости от модели и составляет 512 МБ для вариантов объемом 256 и 512 ГБ, а также 1, 2 и 4 ГБ для остальных.

2,5-дюймовые накопители Samsung 860 Evo будут производиться в объемах 250 ГБ, 500 ГБ, 1, 2 и 4 ТБ, варианты типоразмера M.2 — в объемах 250 ГБ, 500 ГБ, 1 и 2 ТБ, а вариантов объема памяти в исполнении mSATA будет три — 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Объем кэш-памяти меняется с ростом емкости от 512 МБ до 4 ГБ.

Максимальная скорость потоковых операций чтения и записи для Samsung 860 Pro составляет 560 и 530 МБ/с соответственно. Производительность операций случайного чтения и записи блоками размером 4 КБ (при очереди в 32 запроса) достигает 100 000 и 90 000 IOPS.

Скоростные показатели Samsung 860 Evo, как уже отмечалось выше, несколько ниже. В частности, заявленные производителем скорости последовательного чтения и записи равняются 550 и 520 МБ/с соответственно, максимальная производительность при случайном чтении — 98 000 IOPS, случайной записи — 90 000 IOPS.

В режиме Device Sleep модели Samsung 860 Evo потребляют 2,6-8 мВт (меньшее пороговое значение соответствует модели самого низкого объема, большее – варианту наивысшей емкости), а модели 860 Pro – 2,5-7 мВт.

Из остального можно отметить поддержку технологии TurboWrite, обеспечивающую прибавку скорости в операциях записи путем перевода части ячеек в высокопроизводительный режим и формирования из них своеобразной кэш-памяти.

В продажу SSD Samsung 860 Evo и 860 Pro поступят уже в этом месяце. Цены на эти SSD начинаются с $95 и $140 соответственно за модели начальной емкости и достигают $1400 и $1900 в случае вариантой максимального объема памяти.

Источник: Samsung