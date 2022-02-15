Предварительная версия Android 13 позволяет транслировать приложения со смартфона Pixel на компьютеры

В январе компания Google заявила, что намерена интегрировать возможности Android и Chrome OS таким образом, как это доступно в рамках экосистемы Apple. В том числе планировалось внедрить функцию, которая позволит отображать приложение для обмена сообщениями с Android-смартфона на устройстве Chromebook. Недавно вышла предварительная версия Android 13 для разработчиков. И благодаря этому уже можно узнать, как будет выглядеть указанная функция.

Похоже, что Google внедрила стриминг приложений на компьютер. И эта функция может работать не только на компьютерах с Chrome OS. Редакция ресурса 9to5Google заявляет, что она смогла использовать веб-приложение как в Chrome OS, так и в Windows 11. Фактически, смартфон Pixel создаёт отдельный виртуальный дисплей, который транслируется на компьютер, а не просто отражает экран телефона в портретной ориентации. На этом втором дисплее будут отображаться приложения для обмена сообщениями. Таким образом, пользователи могут открыть приложение на своём ноутбуке или настольном компьютере, не прерывая работу каких-либо приложений, работающих на главном экране смартфона.

И речь идёт не просто об обмене сообщениями — очевидно, пользователи смогут открыть любое из приложений своих смартфонов. В левом нижнем углу есть кнопка меню, при нажатии которой открывается полный список приложений, установленных на смартфоне. С помощью этого меню вы можете запустить любое установленное на смартфоне приложение, а не только приложения для обмена сообщениями. По сути, весь смартфон доступен через потоковую передачу между устройствами.

Учитывая, что это лишь первая предварительная версия Android 13 для разработчиков, нужно быть готовыми к тому, что функция может ещё существенно видоизмениться (или даже исчезнуть), прежде чем выйдет финальная версия ОС.

Источник: The Verge