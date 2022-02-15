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Предварительная версия Android 13 позволяет транслировать приложения со смартфона Pixel на компьютеры

Предварительная версия Android 13 позволяет транслировать приложения со смартфона Pixel на компьютеры

Предварительная версия Android 13 позволяет транслировать приложения со смартфона Pixel на компьютеры

В январе компания Google заявила, что намерена интегрировать возможности Android и Chrome OS таким образом, как это доступно в рамках экосистемы Apple. В том числе планировалось внедрить функцию, которая позволит отображать приложение для обмена сообщениями с Android-смартфона на устройстве Chromebook. Недавно вышла предварительная версия Android 13 для разработчиков. И благодаря этому уже можно узнать, как будет выглядеть указанная функция.

Предварительная версия Android 13 позволяет транслировать приложения со смартфона Pixel на компьютеры

Похоже, что Google внедрила стриминг приложений на компьютер. И эта функция может работать не только на компьютерах с Chrome OS. Редакция ресурса 9to5Google заявляет, что она смогла использовать веб-приложение как в Chrome OS, так и в Windows 11. Фактически, смартфон Pixel создаёт отдельный виртуальный дисплей, который транслируется на компьютер, а не просто отражает экран телефона в портретной ориентации. На этом втором дисплее будут отображаться приложения для обмена сообщениями. Таким образом, пользователи могут открыть приложение на своём ноутбуке или настольном компьютере, не прерывая работу каких-либо приложений, работающих на главном экране смартфона.

И речь идёт не просто об обмене сообщениями — очевидно, пользователи смогут открыть любое из приложений своих смартфонов. В левом нижнем углу есть кнопка меню, при нажатии которой открывается полный список приложений, установленных на смартфоне. С помощью этого меню вы можете запустить любое установленное на смартфоне приложение, а не только приложения для обмена сообщениями. По сути, весь смартфон доступен через потоковую передачу между устройствами.

Учитывая, что это лишь первая предварительная версия Android 13 для разработчиков, нужно быть готовыми к тому, что функция может ещё существенно видоизмениться (или даже исчезнуть), прежде чем выйдет финальная версия ОС.

Источник: The Verge


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