Презентацию Cyberpunk 2077 отложили на две недели из-за протестов в США

CD Projekt RED решила на две недели отложить онлайн-презентацию Night City Wire, в рамках которой разработчики должны были показать геймплей киберпанкового экшен-RPG Cyberpunk 2077 и устроить журналистам первое знакомство с горячо ожидаемым многими проектом. Онлайновая пресс-конференция Night City Wire планировалась изначально на 11 июня, но сейчас ее передвинули на 25 июня.

Сообщение о переносе мероприятия вчера поздно вечером опубликовал твиттер Cyberpunk 2077.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020