Блоги
Продажи серии видеоигр «Ведьмак» достигли 50 миллионов копий

Продажи серии видеоигр «Ведьмак» достигли 50 миллионов копий

Продажи серии видеоигр «Ведьмак» достигли 50 миллионов копий


Студия CD Projekt в рамках нового финансового отчета, помимо прочего, поделилась свежей статистикой продаж игр знаменитой серии «Ведьмак» — к настоящему моменту трилогия «Ведьмака» продалась тиражом в 50 миллионов копий. При этом на заключительную третью часть серии приходится больше половины продаж — больше 28 миллионов копий (по данным на декабрь 2019-го).

Этим разработчики делились официальной статистикой на финансовом отчете в июне 2019 года — на тот момент тираж серии составлял 40 миллионов копий, из которых половина приходилась на третью часть. Очевидно, что одноименный сериал Netflix по серии книг польского писателя Анджея Сапковского, вышедший в конце 2019 года, и распродажи сыграли далеко не последнюю роль в достижении этого результата.

Напомним, первая часть культового ролевого экшена «Ведьмак» вышла в 2007 году на ПК. Затем спустя четыре года в 2011-м вышла вторая часть «Ведьмак 2: Убийцы королей», а спустя еще четыре в 2015-м увидела свет третья часть «Ведьмак 3: Дикая Охота». Спин-оффы серии — карточная игра Gwent: The Witcher Card Game и стратегия Thronebreaker: The Witcher Tales — дебютировали в 2015 и 2018 годах соответственно.

Говоря о платформах, если оригинальная The Witcher ограничивалась только ПК, но вторая часть вышла уже на ПК и Xbox 360, а третья — на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Карточная Gwent: The Witcher Card Game доступна на ПК, iOS и Android, причем изначально были версии для Xbox One и PlayStation 4, а Thronebreaker: The Witcher Tales представлена на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Сейчас CD Projekt сосредоточена на своем следующем потенциальном хите — горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября этого года. Но все указывает на то, что новая RPG AAA-класса во вселенной «Ведьмака» входит в относительно недалекие планы студии и многие считают, что она будет о Цири.

Остается добавить, что за первые три месяца 2020-го CD Projekt выручила почти $48 млн — это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

График выручки CD Projekt с первого квартала 2011-го по первый квартал 2020-го. Красным выделены периоды, когда выходили крупные проекты

Источник: CD Projekt

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить