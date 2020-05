Продажи серии видеоигр «Ведьмак» достигли 50 миллионов копий

Студия CD Projekt в рамках нового финансового отчета, помимо прочего, поделилась свежей статистикой продаж игр знаменитой серии «Ведьмак» — к настоящему моменту трилогия «Ведьмака» продалась тиражом в 50 миллионов копий. При этом на заключительную третью часть серии приходится больше половины продаж — больше 28 миллионов копий (по данным на декабрь 2019-го).

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020