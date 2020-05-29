Продажи серии видеоигр «Ведьмак» достигли 50 миллионов копий





Студия CD Projekt в рамках нового финансового отчета, помимо прочего, поделилась свежей статистикой продаж игр знаменитой серии «Ведьмак» — к настоящему моменту трилогия «Ведьмака» продалась тиражом в 50 миллионов копий. При этом на заключительную третью часть серии приходится больше половины продаж — больше 28 миллионов копий (по данным на декабрь 2019-го).

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again… Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc — The Witcher (@witchergame) May 28, 2020

Этим разработчики делились официальной статистикой на финансовом отчете в июне 2019 года — на тот момент тираж серии составлял 40 миллионов копий, из которых половина приходилась на третью часть. Очевидно, что одноименный сериал Netflix по серии книг польского писателя Анджея Сапковского, вышедший в конце 2019 года, и распродажи сыграли далеко не последнюю роль в достижении этого результата.

Напомним, первая часть культового ролевого экшена «Ведьмак» вышла в 2007 году на ПК. Затем спустя четыре года в 2011-м вышла вторая часть «Ведьмак 2: Убийцы королей», а спустя еще четыре в 2015-м увидела свет третья часть «Ведьмак 3: Дикая Охота». Спин-оффы серии — карточная игра Gwent: The Witcher Card Game и стратегия Thronebreaker: The Witcher Tales — дебютировали в 2015 и 2018 годах соответственно.

Говоря о платформах, если оригинальная The Witcher ограничивалась только ПК, но вторая часть вышла уже на ПК и Xbox 360, а третья — на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Карточная Gwent: The Witcher Card Game доступна на ПК, iOS и Android, причем изначально были версии для Xbox One и PlayStation 4, а Thronebreaker: The Witcher Tales представлена на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Сейчас CD Projekt сосредоточена на своем следующем потенциальном хите — горячо ожидаемый киберпанковый экшен-RPG Cyberpunk 2077 выйдет 17 сентября этого года. Но все указывает на то, что новая RPG AAA-класса во вселенной «Ведьмака» входит в относительно недалекие планы студии и многие считают, что она будет о Цири.

Остается добавить, что за первые три месяца 2020-го CD Projekt выручила почти $48 млн — это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Источник: CD Projekt