«Не лучшее время для развлечений». Google отложила презентацию Android 11 на неопределенный срок на фоне протестов и беспорядков в США

3 июня Google собиралась провести онлайн-презентацию с полноценным анонсом и выпуском первой публичной бета-версии новой ОС Android 11. Увы, мероприятие в этот день не состоится. На фоне продолжающихся с 25 мая в США массовых протестов против расизма и полицейского насилия, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией, Google приняла вполне логичное решение отменить презентация, хотя она и должна была пройти в онлайне.

Все предыдущие годы Google проводила презентацию каждой следующей версии Android в рамках майской конференции разработчиков Google I/O, но в этом году конференция, как и многие другие мероприятия, была отменена из-за коронавируса.

Обновление было опубликовано в официальном твиттере Android Developers (сайт Google для разработчиков Android).

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020