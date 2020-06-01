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«Не лучшее время для развлечений». Google отложила презентацию Android 11 на неопределенный срок на фоне протестов и беспорядков в США

«Не лучшее время для развлечений». Google отложила презентацию Android 11 на неопределенный срок на фоне протестов и беспорядков в США

«Не лучшее время для развлечений». Google отложила презентацию Android 11 на неопределенный срок на фоне протестов и беспорядков в США


3 июня Google собиралась провести онлайн-презентацию с полноценным анонсом и выпуском первой публичной бета-версии новой ОС Android 11. Увы, мероприятие в этот день не состоится. На фоне продолжающихся с 25 мая в США массовых протестов против расизма и полицейского насилия, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией, Google приняла вполне логичное решение отменить презентация, хотя она и должна была пройти в онлайне.

Все предыдущие годы Google проводила презентацию каждой следующей версии Android в рамках майской конференции разработчиков Google I/O, но в этом году конференция, как и многие другие мероприятия, была отменена из-за коронавируса.

Обновление было опубликовано в официальном твиттере Android Developers (сайт Google для разработчиков Android).

«Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не лучшее время для развлечений. Мы переносим презентацию 3 июня и релиз бета-версии. Скоро мы вернемся и расскажем с новыми подробностями об Android 11».

И хотя в сообщении прямо не указывается конкретная причина, в нем есть фраза («сейчас не время праздновать»), которая явно на нее указывает. Пока в Google не готовы назвать новую дату презентации и выхода первой бета-версии Android 11.

Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине, где, как и во многих других городах, прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца в городе Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. Власти ряда городов и штатов вывели на улицы Национальную гвардию и объявили комендантский час. За все время протестов погибли уже пятеро людей, более четырех тысяч участников протестов задержаны. В выставочном центре в Лос-Андежелесе, где ежегодно проходит крупная игровая выставка E3, сейчас базируется национальная гвардия. Как известно, на 4 июня Sony запланировала презентацию игр для PS5, а EA должна завтра представить новую игру Star Wars: Project Maverick. Не исключено, что мероприятия тоже перенесут.

Источник: AndroidDev

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