«Не лучшее время для развлечений». Google отложила презентацию Android 11 на неопределенный срок на фоне протестов и беспорядков в США





3 июня Google собиралась провести онлайн-презентацию с полноценным анонсом и выпуском первой публичной бета-версии новой ОС Android 11. Увы, мероприятие в этот день не состоится. На фоне продолжающихся с 25 мая в США массовых протестов против расизма и полицейского насилия, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией, Google приняла вполне логичное решение отменить презентация, хотя она и должна была пройти в онлайне.

Все предыдущие годы Google проводила презентацию каждой следующей версии Android в рамках майской конференции разработчиков Google I/O, но в этом году конференция, как и многие другие мероприятия, была отменена из-за коронавируса.

Обновление было опубликовано в официальном твиттере Android Developers (сайт Google для разработчиков Android).

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

«Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не лучшее время для развлечений. Мы переносим презентацию 3 июня и релиз бета-версии. Скоро мы вернемся и расскажем с новыми подробностями об Android 11».

И хотя в сообщении прямо не указывается конкретная причина, в нем есть фраза («сейчас не время праздновать»), которая явно на нее указывает. Пока в Google не готовы назвать новую дату презентации и выхода первой бета-версии Android 11.

Штаб-квартира Google находится в городе Маунтин-Вью в Кремниевой долине, где, как и во многих других городах, прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца в городе Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. Власти ряда городов и штатов вывели на улицы Национальную гвардию и объявили комендантский час. За все время протестов погибли уже пятеро людей, более четырех тысяч участников протестов задержаны. В выставочном центре в Лос-Андежелесе, где ежегодно проходит крупная игровая выставка E3, сейчас базируется национальная гвардия. Как известно, на 4 июня Sony запланировала презентацию игр для PS5, а EA должна завтра представить новую игру Star Wars: Project Maverick. Не исключено, что мероприятия тоже перенесут.

Источник: AndroidDev