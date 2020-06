Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 в связи с протестами в США

Как мы и предполагали во вчерашней новости, Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5, запланированную на 4 июня. Накануне аналогичное решение приняла Google, отложив полноценный анонс следующего крупного обновления Android 11 и выход первой публичной бета-версии ОС.

Сообщение о переносе мероприятия опубликовали в официальном твиттере PlayStation. До этого показ игры Madden NFL 21 отложила компания Electronic Arts, заявив, что из-за событий в США сейчас не лучшее время для игровых мероприятий.

Мы решили отложить мероприятие PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Хотя мы понимаем, что игроки по всему миру хотят увидеть игры для PS5, мы не думаем, что сейчас подходящее время для развлечений. Мы хотим сделать шаг назад, чтобы более важные голоса могли быть услышаны.

Когда теперь состоится презентация, пока неизвестно. Судя по всему, новую дату Sony еще не назначила, учитывая, что компания ничего такого не ожидала и даже уже начала полноценную рекламную кампанию презентации — в сети есть записи промо-ролика презентации с американского телеканала ESPN.

Sony is running ads for the PS5 event on television networks (ESPN)

Seems confident pic.twitter.com/yG3KlHXXrB

— AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) June 1, 2020