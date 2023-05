Sony анонсировала следующую крупную презентацию PlayStation Showcase — новые игры для PS5 и PS VR2 покажут 24 мая

Следующая крупная презентация новых игр PlayStation Showcase состоится не в июне, как ожидалось ранее, а уже через неделю – 24 мая. Начало трансляции запланировано на 13:00 по Тихоокеанскому времени (23:00 по Киевскому времени).

В рамках грядущей трансляции PlayStation Showcase компания Sony сосредоточится на играх для PS5 и PS VR2, которые сейчас разрабатываются ведущими студиями со всего мира. Также ожидается демонстрация нескольких новых проектов от PlayStation Studios. Ранее предполагалось, что на этом мероприятии могут показать Marvel’s Spider-Man 2, Death Stranding 2, The Last Of Us Factions, Monster Hunter во вселенной Horizon.

Шоу PlayStation Showcase продлится немногим более часа. Его можно будет смотреть в сервисах YouTube и Twitch.