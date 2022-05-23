Президент Европейского центрального банка назвала криптовалюты пустышкой

На прошлой неделе американские акции снижались восьмую неделю подряд, удерживая криптовалюту под давлением, но не устанавливая новый минимум. Ранние торги на этой неделе благоприятны для Dow Jones и S&P 500 на основе фьючерсных контрактов, но криптовалюты, похоже, пока не на подъеме.

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Кроме того, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в эфире голландского ток-шоу «College Tour» выразилась очень скептично по отношению к криптовалютам. Объявляя о вероятности повышения ставки в июле, она заявила:

«Я всегда говорила, что криптоактивы очень спекулятивны и очень рискованны. Моя скромная оценка заключается в том, что они не имеют никакой ценности. Это ни на чем не основано, нет никаких базовых активов, которые могли бы выступать в качестве якоря безопасности».

Один из зрителей шоу сказал, что потерял 7000 евро после покупки токена Cardano, на что Лагард ответила: «Это больно».

В ЕЦБ уже заявляли, что работают над собственной виртуальной альтернативе деньгам, и, по словам Лагард, цифровой евро будет «сильно отличаться» от частных криптовалют.

До конца недели в экономическом календаре есть несколько событий, которые могут повлиять на биткоин, а также на другие рынки. К ним относятся выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и Лагард во вторник вечером, заседание Федеральной резервной системы в среду и новая оценка ВВП США за первый квартал в четверг.