Президент Сальвадора тизерит первую в своем роде геотермальную ферму по добыче биткоинов
Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин официальной валютой наравне с долларом США, а теперь в стране появилась первая в своем роде майнинг-ферма — она расположена у подножья вулкана и работает на геотермальной энергии. Короткое видео с демонстрацией объекта опубликовал президент Сальвадора Найиб Букеле в своем твиттере.
Сальвадор Найиб сопроводил ролик текстом «First steps…» (Первые шаги…) и смайликами з флагом Сальвадора, вулкана и биткоина. Больше никаких подробностей ни он, ни его администрация не предоставили.
First steps…
🌋#Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 28, 2021
Видео содержит кадры, демонстрирующие саму станцию с высоты птичьего полета. Также на видео показана доставка и установка ASIC-оборудования.
Впервые о планах построить геотермальную ферму по добыче биткоинов президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в июне — тогда говорилось о плановой мощности 95 МВт. Проектом занимается государственная энергетическая компания LaGeo. Станция перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую. По словам президента, это «очень дешевая, 100% чистая, 100% возобновляемая энергия с нулевым углеродным следом».
И пока Сальвадор стоит геотермальные вулканические майнинг-фермы, Китай ужесточает ограничения на майнинг и вводит полный запрет на криптовалютные транзакции.
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