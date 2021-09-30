Президент Сальвадора тизерит первую в своем роде геотермальную ферму по добыче биткоинов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Сальвадор стал первой страной в мире, признавшей биткоин официальной валютой наравне с долларом США, а теперь в стране появилась первая в своем роде майнинг-ферма — она расположена у подножья вулкана и работает на геотермальной энергии. Короткое видео с демонстрацией объекта опубликовал президент Сальвадора Найиб Букеле в своем твиттере.

Сальвадор Найиб сопроводил ролик текстом «First steps…» (Первые шаги…) и смайликами з флагом Сальвадора, вулкана и биткоина. Больше никаких подробностей ни он, ни его администрация не предоставили.

Видео содержит кадры, демонстрирующие саму станцию с высоты птичьего полета. Также на видео показана доставка и установка ASIC-оборудования.

Впервые о планах построить геотермальную ферму по добыче биткоинов президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в июне — тогда говорилось о плановой мощности 95 МВт. Проектом занимается государственная энергетическая компания LaGeo. Станция перерабатывает тепловую энергию недр земли в электрическую. По словам президента, это «очень дешевая, 100% чистая, 100% возобновляемая энергия с нулевым углеродным следом».

И пока Сальвадор стоит геотермальные вулканические майнинг-фермы, Китай ужесточает ограничения на майнинг и вводит полный запрет на криптовалютные транзакции.