Новости Крипто 21.05.2025 в 14:28 comment views icon

Президент Аргентины распустил следственную группу, которая занималась мошенническим мемкоином LIBRA, который он продвигал

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Президент Аргентины распустил следственную группу, которая занималась мошенническим мемкоином LIBRA, который он продвигал

Президент Аргентины Хавьер Милей распустил специальную следственную группу (Unidad de Tareas de Investigación, UTI), созданную для расследования скандала вокруг токена LIBRA. Милей сам активно продвигал этот мемкоин, который в итоге оказался мошенническим и оставил ни с чем сотни инвесторов. Это решение вызвало волну критики со стороны оппозиции, которая обвиняет президента в попытке избежать ответственности и скрыть возможное участие в финансовом мошенничестве. Перед этим Милею угрожали импичментом.

UTI была создана три месяца назад после того, как Милей опубликовал в сети X (бывший Twitter) сообщение с призывом инвестировать в LIBRA, позиционируя монету как инструмент для поддержки малого бизнеса в Аргентине. После этого токен стремительно вырос в цене, достигнув рыночной капитализации $4,5 млрд всего за несколько часов. Но вскоре мемкоин обвалился на 97%. Расследование показало, что значительная часть токенов была сконцентрирована в нескольких кошельках, связанных с разработчиками, которые вывели более $100 млн, что вызвало подозрения в мошенничестве по схеме pump-and-dumpСтоимость актива искусственно завышают, после чего быстро продают..

После падения мемкоина LIBRA Милей удалил свое сообщение и заявил, что не был осведомлен о деталях проекта. Оппозиция обвинила президента Аргентины в использовании статуса для продвижения сомнительного актива. В суды подано более 100 жалоб, а также начато расследование относительно возможного нарушения Закона о государственной этике

Роспуск UTI был оформлен указом №332, который подписали Милеем и министр юстиции Мариано Кунео Либарона. В документе указано, что группа завершила свою работу, передав собранные данные в прокуратуру. Однако никакого публичного отчета о результатах расследования не было.

Оппозиционные депутаты объявили о намерении возобновить работу парламентской комиссии по расследованию дела LIBRA, которая ранее была заблокирована правящей коалицией. Кроме того, судебные органы Аргентины и США продолжают расследование, в частности в отношении Милея, его сестры Карины и других лиц, связанных с запуском криптовалюты

Источник: El Pais

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