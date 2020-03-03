Приложение для вызова полиции My Pol заработало в Киеве и теперь доступно по всей Украине





28 февраля мобильное приложение для экстренного вызова полиции My Pol заработало в Киеве и теперь работает по всей Украине, кроме Донецкой, Луганской области и АР Крым, сообщает AIN.

MyPol — это волонтерский проект, развиваемый при поддержке инжиниринговой школы Noosphere, входящей в холдинг предпринимателя Макса Полякова, а также патрульной полиции Украины. Инициатива была запущена еще в 2015 году, а в 2016 году вышла первая версия ПО. Теперь приложение работает по всей стране и, по заявлениям создателей, позволяет на 40% ускорить приезд полиции.

Приложение MyPol доступно на Android и iOS, желающие могут загрузить его в официальных магазинах Google Play и Apple Store. Оно позволяет быстро вызвать правоохранителей даже без звонка на 102, но не только. Вот полный перечень возможностей ПО:

кнопка SOS для экстренного вызова полиции;

оценка работы полицейских, возможность оставить отзыв о конкретном оперативнике;

новостной раздел;

уведомления об экстренных ситуациях и других сообщениях от Нацполиции;

интерактивная карта со всеми отделениями полиции и больницами.

Вызвать патруль с помощью приложения можно тремя способами:

Кнопка SOS. Для экстренного случая на главном экране приложения расположена красная кнопка SOS. Нажимая ее, данные о вашем месторасположении передаются в полицию. На место события выезжает патруль.

Для экстренного случая на главном экране приложения расположена красная кнопка SOS. Нажимая ее, данные о вашем месторасположении передаются в полицию. На место события выезжает патруль. Кнопка «Правонарушение». Она находится на главном экране и предназначена для ситуаций, когда человеческой жизни ничего не угрожает. В разделе можно выбрать категорию происшествия, прикрепить фото и вызвать патруль.

Она находится на главном экране и предназначена для ситуаций, когда человеческой жизни ничего не угрожает. В разделе можно выбрать категорию происшествия, прикрепить фото и вызвать патруль. Вызов полиции без подключения к интернету. Если у пользователя возникли проблемы со связью, при нажатии кнопки SOS, приложение предложит послать зашифрованную смс или инициировать вызов на линию 102.

Источник: AIN