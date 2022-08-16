«Пришел, посмотрел, отписался». Лояльность клиентов к Netflix, Hulu, HBO Max и другим стримингам снижается на фоне усиления конкуренции

Стриминговым сервисам постепенно становится все труднее удерживать подписчиков, поскольку на переполненном рынке потребители отсеивают услуги, которые им не нужны в течение какого-то времени.

Около 19% подписчиков премиальных сервисов – Netflix, Hulu, Apple TV+, HBO Max и Disney+ – отменили три или более подписок за два последних года, согласно новым данным компании Antenna. Это больше, чем 6% за двухлетний период, закончившийся в июне 2020 года.

По данным Antenna, средний уровень ежемесячного ухода клиентов премиальных стримингов в США составил 5,46% в июле по сравнению с 4,46% год назад и 4,05% в июле 2020 года.

Многие домохозяйства подписались на несколько потоковых сервисов несколько лет назад, поскольку появились новые варианты на рынке, цены на подписку были ниже, а пандемия повысила спрос на домашние развлечения. Медленно, но верно они становятся более разборчивыми и бережливыми.

Некоторые потребители отменяют подписку, когда заканчивается срок действия популярных услуг или нужное им шоу, а затем переключаются на другую услугу, в которой есть что-то еще привлекательное. Среди людей, которые отменили несколько подписок, значительную часть составляют любители «торговых выставок», – говорит Джонатан Карсон, соучредитель и исполнительный директор Antenna. «Они приходят, смотрят, отменяют подписку и уходят».

Многие теряют интерес к конкретной платформе, когда их любимый контент больше не доступен на платформе, или просто хотят сократить расходы на развлечения. Давление на кошелек из-за экономического спада может сделать людей еще более экономными.

Уход клиентов — ключевая причина, по которой такие игроки потокового вещания, такие как Netflix или Walt Disney, управляющая Disney+ и контролирующая Hulu, испытывают трудности с расширением клиентской базы. Netflix потерял почти миллион клиентов за последний квартал.

По данным Antenna, процент клиентов Netflix, которые подписались в январе и оставались подписчиками шесть месяцев спустя, упал до 55% в 2022 году по сравнению с 62% за тот же период 2021 года и 71% в 2020 году. Лояльность давних клиентов также снизилась: на людей, у которых была подписка Netflix в течение 2-4 лет, приходилось 18% отмен во втором квартале по сравнению с 13% два года назад.

Обсуждая объединение контента HBO Max и Discovery+ в один потоковый сервис, Руководители Warner Bros заявляли, что наличие широкого выбора контента важно для снижения числа отказов клиентов. «Объединение всего контента было единственным вариантом, способным поддерживать жизнеспособность этого бизнеса».

YouTube также предпринял попытку объединения потоковых сервисов на одной платформе.

Источник: The Wall Street Journal