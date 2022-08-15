YouTube планирует создать единый магазин подписок на популярные стриминговые сервисы

YouTube работает над созданием интернет-магазина, в котором можно приобрести подписки на различные потоковые сервисы. Сообщается, что платформа потокового видео, принадлежащая Google, разрабатывает «магазин каналов» как минимум последние 18 месяцев и в настоящее время ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Видеохостинг Google уже предоставляет подписчикам своего потокового телевидения возможность добавить доступ к дополнительным услугам, таким как HBO Max. Новый магазин, по-видимому, даст людям возможность приобретать подписки на различные потоковые сервисы из основного приложения YouTube.

Платформа YouTube позиционирует себя как отличную возможность для компаний продвигать собственные потоковые сервисы – зрители могут бесплатно смотреть трейлеры на веб-сайте или в приложении YouTube, а затем легко оплачивать подписку. Компаниям-партнерам, скорее всего, придется делиться с YouTube доходом от каждой подписки, сделанной на платформе. YouTube уже обсуждает индивидуально с каждым партнером процент соответствующих выплат.

Несмотря на перспективу делиться доходами со сторонней платформой, многие стриминги открыты для идеи объединения. Генеральный директор Starz Джеффри Хирш считает, что объединение потоковых сервисов с другими игроками рынка создает лучший опыт для пользователей.

Приложение YouTube широко используется и легко сможет предоставить множеству пользователей объединенный центр подписки. Повышение доступности поможет провайдерам потокового вещания преодолеть предрекаемый аналитиками кризис оттока пользователей.

«Магазин каналов» YouTube может заработать уже осенью этого года. Компания пока не подтвердила его запуск, но есть данные о переговорах с будущими участниками.

Источники: The Wall Street Journal, Engadget