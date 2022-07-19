Вторая «Дюна» Дени Вильнёва — Warner Bros. приступила к съемкам и опубликовала синопсис фильма

Warner Bros. коротким твитом сообщила о старте съемок второй части фантастического эпика «Дюна» Дени Вильнёва, опубликовав первое фото со съемочной площадки с хлопушкой и синопсис фильма.

Над продолжением работает та же команда, что и над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнёва, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. Снимать планируют в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

К своим ролям вернутся почти все основные актеры первого фильма — Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея и Хавьер Бардем. Также актерский состав пополнится несколькими новыми лицами — Кристофер Уокен сыграет императора, Остин Батлер появится в образе Фэйд-Раута Харконнена, Флоренс Пью исполнит роль принцессы Ирулан, а Леа Сейду сыграет леди Марго.

Что касается сюжета, то раньше Вильнев рассказывал, что хочет сделать главной героиней персонаж Чани в исполнении Зендеи. И официальный синопсис это косвенно подтверждает:

«Вторая часть этого фильма расскажет об увлекательном путешествии Пола Атрейдеса, во время которого он объединится с Чани и фременами племя людей во вселенной Дюны и выходит на тропу войны, чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой известной человечеству вселенной, он попытается предотвратить ужасное будущее, неизвестное никому, кроме него самого.

Вторая часть экранизации романа Фрэнка Герберта должна выйти в прокат 17 ноября 2023 года.

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Первая часть «Дюна» Дени Вильнева дебютировала с огромным успехом и стала триумфатором премии «Оскар-2022» — адаптация классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта в 1965 году получила целых шесть статуэток, в частности награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты работу. В украинский прокат стручка вышла в середине сентября 2021 года и показала лучший старт с начала пандемии со сборами более $1 млн за первый уикенд. Всего «Дюна собрала в украинских кинотеатрах более $3,5 млн, а общие кассовые сборы киноленты составляют $401,8 млн.