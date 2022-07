Вторая «Дюна» Дени Вильнёва — Warner Bros. приступила к съемкам и опубликовала синопсис фильма

Warner Bros. коротким твитом сообщила о старте съемок второй части фантастического эпика «Дюна» Дени Вильнёва, опубликовав первое фото со съемочной площадки с хлопушкой и синопсис фильма.

Над продолжением работает та же команда, что и над первым фильмом, включая режиссера Дени Вильнёва, оператора Грега Фрэйзера и композитора Ханса Циммера. Снимать планируют в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.

We’re rolling. Production on Dune: Part Two has begun. #DuneMovie pic.twitter.com/H31MTEcvcS

— DUNE (@dunemovie) July 18, 2022