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Вышел первый трейлер мультфильма «Пиноккио», снятого Гильермо дель Торо для Netflix

Вышел первый трейлер мультфильма «Пиноккио», снятого Гильермо дель Торо для Netflix

Еще в конце 2018 года Netflix сообщил, что оскароносный режиссер Гильермо Дель Торо снимет для стримингового сервиса кукольный «Пиноккио» / Pinocchio по одноименной сказке итальянского писателя Карло Коллоди.

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И вот только сегодня в онлайне появился первый тизер-трейлер картины.

Сюжет этой сказки пересказывать нет смысла, как и обсуждать кукольную мультипликацию, у которой хватает и любителей и противников.

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Самостоятельно оценить «Пиноккио» / Pinocchio можно будет уже в декабре текущего года.

Вышел первый трейлер мультфильма "Пиноккио", снятого Гильермо дель Торо для Netflix

Интересно, что в данный момент свою версию экранизации этой сказки также снимает стриминговый сервис Disney+, которому удалось привлечь к проекту Роберта Земекиса и Тома Хэнкса.


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