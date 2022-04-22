За 2021 год у HBO и HBO Max появилось 13 миллионов новых подписчиков. Однако они все еще уступают Netflix и Disney

На этой неделе стриминговый сервис Netflix в своих квартальных отчетах о доходах сообщил о первом за 10 лет падении количества подписчиков. Теперь компания AT&T, которая владеет HBO и WarnerMedia, отчиталась о росте подписчиков. За 2021 год их число выросло на 12,8 млн и достигло 76,8 млн на конец марта 2022 года.

«Общее количество подписчиков HBO Max и HBO достигло 76,8 млн, что на 12,8 млн больше по сравнению с предыдущим годом; внутренних подписчиков Внутренние подписчики HBO Max и HBO состоят из учетных записей на территории США с доступом к HBO Max включая оптовых подписчиков и подписчиков, получающих доступ через пакетные услуги с аффилированными лицами, которые, возможно, не вошли в систему) и учетных записей HBO. Но за исключением пользователей бесплатные пробных версии и подписчиков Cinemax. — 48,6 млн, что на 4,4 млн больше по сравнению с предыдущим годом», — сказано в пресс-релизе.

Значительный рост (на 3 млн) наблюдался в первом квартале 2022 года. Теперь оба сервиса объединяют 76,8 миллиона подписчиков по всему миру, что все еще меньше, чем 221 млн подписчиков у Netflix и 129 млн подписчиков у Disney Plus.

Однако у HBO Max, в отличие от Netflix, есть ряд новых территорий для расширения, поэтому позже стриминговый сервис также может столкнуться с проблемой отсутствия новых клиентов.