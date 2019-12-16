Процессор AMD Ryzen 9 3900X установил рекорд в тесте wPrime и обошёл Core i9-7920X, даже работая на более низкой частоте





Австралийский оверклокер jordan.hyde99 установил новый мировой рекорд в wPrime 1024M с процессором AMD Ryzen 9 3900X. Что поразительно, так это тот факт, что процессор AMD работал на гораздо более низкой тактовой частоте, чем предыдущий рекордсмен Intel Core i9-7920X.

Процессоры Ryzen 9 3900X и Core i9-7920X оснащены 12 вычислительными ядрами и поддерживают по 24 потока инструкций. Таким образом, с точки зрения количества доступных ядер и потоков оба чипа находятся в равных условиях. При этом первый из них основан на микроархитектуре AMD Zen 2 и работает на базовой тактовой частоте 3,8 ГГц, а в автоматическом разгоне может достигать частоты 4,6 ГГц. Процессор из «синего» лагеря использует микроархитектуру Intel Skylake и поддерживает частотную формулу 2,9 ГГц и 4,4 ГГц, соответственно. Подробные технические характеристики обоих устройств представлены в таблице.

Процессор Ядра / Потоки Частота (ГГц) L1 Кэш (КБ) L2 Кэш (МБ) L3 Кэш (МБ) TDP (Вт) AMD Ryzen 9 3900X 12 / 24 3,8 / 4,6 768 6 64 105 Intel Core i9-7920X 12 / 24 2,9 / 4,4 768 12 16,5 140

Оверклокер jordan.hyde99 разогнал процессор AMD Ryzen 9 3900X до частоты 5625 МГц с использованием жидкого азота для охлаждения. При этом чип завершил тестовый прогон wPrime 1024M за 35,517 с. Предыдущий рекордсмен Intel Core i9-7920X продемонстрировал результат 35,693 с, будучи разогнанным до частоты 5955 МГц при использовании того же жидкого азота.

Хотя AMD Ryzen 9 3900X удалось обогнать конкурента в лице Core i9-7920X лишь с незначительным отрывом (менее одного процента), здесь важна тактовая частота. Ryzen 9 3900X смог сравниться с показателями Core i9-7920X, и даже незначительно превзойти их, уступая на 5,8% в рабочей частоте. Это свидетельствует о том, что показатель инструкций на такт во время рабочих нагрузок у микроархитектуры Zen 2 заметно выше, чем у Skylake, и последующих микроархитектур, основанных на том же проекте.

Источник: tomshardware