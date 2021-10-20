Процессор Apple M1 Max в новом MacBook Pro существенно опережает чип Intel в предыдущей модели, а его сырая производительность GPU выше, чем у Sony PlayStation 5

Процессор Apple M1 уже был достаточно производительным решением для своего сегмента. А недавно компания из Купертино представила новые улучшенные процессоры M1 Pro и M1 Max, которые отличаются ещё более высокой производительностью. И вскоре после их анонса в сети уже появились первые результаты тестирования новых чипов, и они демонстрируют высокие результаты.

Ноутбук MacBookPro18,2 с процессором Apple M1 Max прошёл тестирование в пакете Geekbench. Вероятно, это 16-дюймовая версия MacBook Pro. Тестируемая модель была оснащена 32 ГБ оперативной памяти и работала под управлением macOS 12.4. Данная система набрала 1749 баллов в одноядерном режиме тестирования и 11542 в многоядерном режиме. Эти показатели существенно превосходят результаты, которые демонстрирует предыдущая версия MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем и процессором Intel Core i9-9880H, выпущенная в конце 2019 года: 1041 и 6533 балла, соответственно.

Если же сравнивать с 13-дюймовым ноутбуком MacBook Pro, основанном на чипе M1, то одноядерная производительность выглядит почти идентичной. Но в многопоточных нагрузках уже наблюдается существенное превосходство нового процессора, который имеет больше ядер и в 2 раза больше «больших» ядер. Процессор M1 имеет 8-ядерную конфигурацию, которая предлагает 4 «больших» и 4 «малых» ядра. В случае M1 Max и M1 Pro доступно уже 10 вычислительных ядер, при этом 8 из них являются «большими», и только 2 – «малыми».

Производительность графической подсистемы новых чипов также оказалась на высоком уровне. Топовая версия ‌M1‌ Max демонстрирует более высокую сырую производительность GPU, чем игровая консоль Sony PlayStation 5. Во всяком случае, на бумаге.

Напомним, этот чип получил конфигурируемый GPU, который в максимальной конфигурации может включать до 32 ядер. И по данным Apple, эти различные конфигурации GPU M1 Max могут обеспечивать следующие уровни производительности:

M1 8 ядер — 2,6 терафлопс;

M1 Pro 14 ядер — 4,5 терафлопс;

M1 Pro 16 ядер — 5,2 терафлопс;

M1 Max 24 ядра — 7,8 терафлопс;

M1 Max 32 ядра — 10,4 терафлопс.

В то же время игровая консоль Sony PlayStation 5 обеспечивает максимальную производительность на уровне 10,28 терафлопс.

При этом высокая производительность не отразилась пагубно на энергоэффективности. Apple заявляет, что процессор ‌M1‌ Max использует на 70% меньше энергии при пиковых графических нагрузках, чем ноутбук с дискретной видеокартой. Компания также заявляет, что процессор обеспечивает «сопоставимую производительность» с «профессиональными ноутбуками, оснащёнными высокопроизводительными дискретными GPU», потребляя при этом на 100 Вт меньше энергии.

Источник: gsmarena, macrumors