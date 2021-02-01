Процессор Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) установил рекорд в однопоточном тесте PassMark





По мере приближения сроков официального анонса новых процессоров Intel семейства Rocket Lake-S в интернете появляется всё больше сведений об этих устройствах. На прошлой неделе мы имели возможность ознакомиться с энергопотреблением и нагревом флагманского чипа Core i9-11900KF (с деактивированным графическим ядром) в стресс-тесте, а сегодня для заинтересованных потенциальных покупателей публикуются данные о результатах тестирования процессора Core i9-11900K в PassMark.

Core i9-11900K – это флагманский 8-ядерный процессор с поддержкой 16 потоков инструкций и возможностью автоматического разгона одного ядра до частоты 5,3 ГГц благодаря технологии Thermal Velocity Boost. Эта технология будет доступна эксклюзивно в чипах серии Core i9 11-го поколения. Вычислительные ядра процессора основаны на архитектуре Cypress Cove, которая, как ожидается, принесёт существенный прирост производительности на такт по сравнению с Comet Lake-S и другими производными Skylake.

По данным PassMark, процессор Intel Core i9-11900K набирает 3764 балла в тесте CPU Mark (однопоточная производительность). Этот результат на 7% выше, чем у чипа Ryzen 7 5800X на базе архитектуры Zen3, который является самым быстрым процессором Ryzen в рейтинге. Что не менее важно, результат нового процессора оказался на 19% выше по сравнению с предшественником Core i9-10900K. Для сравнения, модель Core i7-11700K (тоже 8-ядерный представитель семейства Rocket Lake-S, но без поддержки технологии Thermal Velocity Boost), отстаёт от Core i9-11900K на 6%.

В многопоточном тесте PassMark процессор Intel Core i9-11900K набирает 28082 баллов. Это на 16,6% больше, чем у модели предыдущего поколения Core i9-10900K. При этом важно отметить, что во флагманском процессоре семейства Rocket Lake-S доступно меньше вычислительных ядер и, соответственно, потоков инструкций – 16 против 20 потоков у Core i9-10900K.

Но если сравнивать с конкурирующими решениями, то результат Core i9-11900K в многопоточном тесте немного не дотягивает до возможностей процессоров AMD Ryzen. Новый флагман Intel уступает процессору Ryzen 7 5800X, который в этом тесте набирает 28703 балла.

Официальный анонс настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ожидается в марте. Однако пока не ясно, будет ли этот анонс бумажным, или же чипы сразу будут доступны для покупки.

Источник: videocardz