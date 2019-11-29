Процессоры AMD доминируют в розничной продаже через Amazon в США, Великобритании и Германии





Компания AMD выпустила достаточно удачные в плане производительности процессоры, в то время как Intel продолжает топтаться на месте с освоением более передовых технологических процессов производства чипов. Такая ситуация привела к тому, что многие пользователи, самостоятельно собирающие компьютеры, всё чаще отдают предпочтение процессорам AMD. Об этом красноречиво свидетельствуют данные лидеров розничной торговли.

Например, статистика крупного ритейлера Amazon в США свидетельствует, что в десятке самых популярных процессоров сейчас значится только две модели Intel, и они даже не входят в тройку лидеров. Так, 6-ядерный/6-поточный чип Core i5-9600K расположился на четвёртой позиции, а 8-ядерный/16-поточный Core i9-9900K – на шестой. В то же время лидером продаж является модель AMD Ryzen 7 2700X. На втором месте расположился процессор Ryzen 5 2600, на третьем – Ryzen 5 3600.

Что касается продаж в магазине Amazon в Великобритании, то и здесь в ТОП-10 самых популярных процессоров доминируют представители AMD. Правда, количество процессоров Intel среди десятки лидеров достигло уже трёх моделей, и одна из них даже расположилась на третьем месте рейтинга – Intel i7 9700K. Её опередили чипы AMD Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X.

Лучше всего дала с продажами процессоров Intel обстоят в Германии. Здесь модель Intel i7 9700K заняла первое место в ТОП-10 самых популярных процессоров. Но всего в этот рейтинг попало только 3 чипа из «синего» лагеря.

Источник: techpowerup