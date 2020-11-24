Процессоры Ryzen 5000 вскоре станут еще быстрее. AMD представила технологию адаптивного «андервольтинга» Precision Boost Overdrive 2

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С новейшими настольными процессорами Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 (Vermeer) компании AMD, как известно, удалось переломить многолетнюю тенденцию и отобрать у Intel последний козырь — однопоточную производительность. Сможет ли Intel вернуть лидерство с грядущими Rocket Lake-S, пока вопрос открытый, но и AMD не намерена сидеть сложа руки. И вот сейчас команда Лизы Су анонсировала Precision Boost Overdrive 2 — расширение фирменной технологии Precision Boost Overdrive (PBO), которое обеспечит CPU Ryzen 5000 прибавку к производительности.

В предстоящем обновлении прошивки для плат AMD 400/500 с микрокодом AGESA 1.1.8.0, запланированном к выходу на начало декабря, внесены дополнительные оптимизации алгоритмов PBO. Апдейт принесет инструмент с говорящим названием AMD Curve Optimization. Он предназначен для адаптивного снижения напряжения. Упрощенно говоря, это динамический «андервольтинг» в автоматическом режиме. Алгоритм, ориентируясь на показатели встроенных датчиков, способен автоматически регулировать напряжение в зависимости от характера нагрузки, чтобы «выжать все соки». Пользователи смогут регулировать беспощадность алгоритма в пределах от одной до тридцати ступеней (одна ступень = 3-5 мВ) в настройках UEFI.

В 2021 году динамический «андервольтинг» можно будет включить и в приложении Ryzen Master.

Что же касается пользы от этого автоматического динамического «андервольтинг», AMD, ссылаясь на результаты собственных тестов, обещает скромные 2% прироста быстродействия в однопотоке и 10% — при многопоточных нагрузках.